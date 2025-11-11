Ersin Destanoğlu: Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyuncular arasında Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu da yer alıyor. 24 yaşındaki kaleci, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, bahis oynamadığını aktarmıştı.

Siyah-beyazlı futbolcu, bugün de öğlen saatlerinde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Ersin, suç duyurusunun ardından adliye çıkışında açıklamalarda bulundu.

"FEDERASYON BİZİ LEKEME ÇABASINA GİRMİŞ" Savcılık çıkışı açıklama yapan Ersin Destanoğlu, "İzinden dolayı yurt dışındaydım. Haber verilince hemen geldim. Necip ağabey ile aynı şeyleri söyleyeceğim. Federasyon bizimle iletişime geçmeden isimleri açıkladı. Federasyon bizimle iletişime geçmeden ismimizi lekeleme çabasına girmiş! Ben böyle düşünüyorum. Hiçbir zaman böyle işlerle işimiz olmadı, olmayacak da! Kendimizi lekeleyecek duruma düşmeyiz! İçimiz, vicdanımız rahat. Suç duyurusu yaptık. İlerleyen günlerde bunun açıklaması yapılır." dedi.

"NECİP AĞABEYLE ŞAŞKINIZ, SİNİRLİYİM" Ersin, "Önümüzde Zorbay Küçük örneği var. O da açıkladı. Bizde de aynı durumlar var. Daha detaylı bir araştırmadan sonra isim açıklanırdı. Böyle isim karalamak en basiti. Daha detaylı bir çalışmadan sonra açıklama yapılırdı. Diyecek bir şeyim kalmıyor. Daha detaylı bir çalışma olsa, süreç buraya gelmeyecekti. 4-5 takım ismini yeni duydum. Türkiye'den yok. Hep yabancı ülkelerden. 3-4 tane takım ismi gördüm. Bir tane kupon yapılmış. Üye olduktan sonra yapılan bonus kuponlarından. Necip ağabeyle sık sık konuştuk. Şaşkındık. Böyle bir durumla anılmamız! Üzülecek bir durum yok, sinirliyim. Kendimi biliyorum, vicdanım rahat!" ifadelerini kullandı. ''Kimlik bilgilerim alınıp, hesap açılmış.''

''Böyle komik işlerle ismimizi lekelemeyiz.''

📌 ''İsmini bilmediğim 5-6 takıma maç oynanmış.''



Suç duyurusunda bulunan Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/MW1tX2DCo5 — HT Spor (@HTSpor) November 11, 2025