ABD'den Jamaika'ya kasırga yardımı taşımak için havalanan uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletinden Melissa Kasırgası'nın vurduğu Jamaika'ya yardım malzemeleri ulaştırmak üzere havalanan küçük uçağın gölete düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

NBC News'in haberine göre, uçağın Melissa Kasırgası'ndan etkilenen Jamaika'ya yardım taşımak için Florida'nın Fort Lauderdale kentinden havalandığı belirtildi.

Uçağın kalkıştan kısa süre sonra gölete düştüğünü aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmaları esnasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin kimliklerinin ise henüz tespit edilmediğini ifade etti.

Yetkililer uçaktaki kişi sayısının tam olarak bilinmediğini belirterek, kazanın yaşandığı bölgede bulunanların yaralanmadığını açıkladı.

Jamaika'ya yardım malzemeleri ulaştırmak üzere havalanan küçük uçak dün Florida'da gölete düşmüş, yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.

KASIRGANIN SEVİYE "EN TEHLİKELİ" KATEGORİDE

Şiddetinin en tehlikeli "5. kategori" seviyesine yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.