        Muş haberleri: Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!

        Muş'ta, Gül ve Kırdar aileleri arasındaki husumet cinayetle son buldu. Otomobilde bulunan 39 yaşındaki Abdulmutalip ve 31 yaşındaki Sidar Kırdar kardeşler, Gül ailesinden bir kişi tarafından yaylım ateşine tutuldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşlerden Sidar Kırdar hayatını kaybetti

        11.11.2025 - 13:13 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:39
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Muş'un Bulanık ilçesi Mescitli Mahallesi'nde Gül ve Kırdar ailelerinin fertleri arasında bir süre önce tartışma yaşandı.

        İKİ KARDEŞE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

        AA'da yer alan habere göre bugün, Gül ailesinden bir kişi, çarşı merkezinde iki kardeşin bulunduğu otomobile silahla ateş açtı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Saldırıda, Sidar Kırdar (31) ve ağabeyi Abdulmutalip Kırdar (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

        Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sidar Kırdar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı, yaralı Abdulmutalip Kırdar'ın tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        #muş
        #Son dakika haberler
