        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yönergesine göre, obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve ruh sağlığı gibi kronik rahatsızlıklar, başvuru sahibinin kamu kaynaklarına yük olabileceği gerekçesiyle "vize ret" sebebi olarak değerlendirilecek. ABD basınında çıkan haberlere göre, planlanan yeni uygulama yalnızca göçmen vizeleri için geçerli olacak, turizm veya kısa süreli seyahat gibi geçici ziyaretçi vizeleri için geçerli olmayacak

        Giriş: 11.11.2025 - 14:51 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:51
        ABD Dışişleri Bakanlığı, kanser, obezite ve astım gibi pahalı sağlık sorunları olan ve kamu kaynaklarına yük oluşturabilecek göçmenlere vize vermeyi kısıtlamayı hedefliyor.

        Trump yönetimi, dünya genelindeki ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarına gönderdiği yeni bir talimatla, fazla kilolu olan ya da belirli sağlık sorunları yaşayan kişilere vize verilmemesini değerlendirmelerini istedi.

        The Times'ın haberine göre yeni politika, göçmenlerin vergi mükelleflerinin finanse ettiği kamu yardımlarına bağımlı hale gelmesini önlemeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönerge, elçilik görevlilerinin vize kararı verirken başvuru sahiplerinin mali durumunu, sağlık koşullarını ve uzun süreli tıbbi bakım gereksinimlerini dikkate almasını öngörüyor.

        ABD basınında çıkan haberlere göre, yeni uygulama yalnızca göçmen vizeleri için geçerli, turizm veya kısa süreli seyahat gibi geçici ziyaretçi vizeleri için değil.

        KFF Health News tarafından elde edilen belgede, "Kalp-damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, kanser, diyabet, metabolik rahatsızlıklar, nörolojik hastalıklar ve ruh sağlığı bozuklukları dahil olmak üzere bazı tıbbi durumlar yüz binlerce dolarlık tedavi masrafı gerektirebilir" ifadeleri yer aldı. Belgede ayrıca obezite, uyku apnesi, yüksek tansiyon ve astıma da yer verildi.

        Yönergede şu soru yöneltiliyor:

        "Başvuru sahibinin, kamu yardımı ya da devlet destekli uzun süreli kurumsal bakıma başvurmadan, yaşamı boyunca bu tür bakım masraflarını karşılayabilecek mali kaynakları var mı?"

        Emeklilik yaşındaki başvuru sahiplerinin ise çalışma geliri olmadan geçimlerini sağlayabileceklerini kanıtlamaları isteniyor. Konsolosluk yetkililerinin ayrıca, yıllık yüz binlerce dolara ulaşabilen uzun süreli bakım ve huzurevi giderlerini de değerlendirmeleri gerekiyor.

        "Kendi kendine yeterlilik, ABD göçmenlik politikasının uzun süredir benimsediği bir ilkedir" denilen yönergede, "Kamuya yük olma kriteri 100 yılı aşkın süredir göç yasalarımızın bir parçasıdır" ifadeleri yer aldı.

        Bu yönerge, Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan 'Açık Sınırların Vergi Mükelleflerince Finanse Edilmesine Son Verilmesi' başlıklı başkanlık kararnamesinin devamı niteliğinde. Kararname, önceki Trump yönetiminde yürürlüğe giren ve üç yıl içinde 12 aydan fazla kamu yardımı alan göçmenlerin yeşil kart başvurularının reddedilmesini öngören düzenlemenin uzantısı olarak görülüyor. Bu "kamu yükü" sınırlamaları, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde geri çekilmişti.

        Notre Dame Üniversitesi'nden göç hukuku profesörü Erin Corcoran, uygulamayı şöyle değerlendirdi:

        "Bu, mevcut yönetimin, kamu sağlığı konularını hedef alarak buraya geçici ya da kalıcı olarak gelmeyi çok daha zor hale getirme çabalarının bir başka örneği. Aynı zamanda göçmenleri sağlıksız ya da ülkeye zarar verecek kişiler olarak göstermeye yönelik bir girişim gibi görünüyor, oysa bununla ilgili hiçbir kanıt yok."

        Daha önce vize başvuru sürecinde aşı kayıtları ve tüberküloz taraması zorunlu tutuluyordu; ancak yeni kurallar, Trump yönetimi altında "kamuya yük" sayılabilecek kişilerin kapsamını önemli ölçüde genişletiyor.

        Göçmen hakları savunucuları, politikanın yürürlüğe girmesini engellemek için yasal itirazlarda bulunacaklarını ifade etti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

