        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişi öldürüldü! | Son dakika tam vahşet! | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!

        İstanbul Büyükçekmece'de tam bir dehşet yaşandı. Dün gece saatlerinde ilk olarak E-5 yan yolda araç içinde 2 kişi öldürüldü. Hemen ardından da ilçede bir otel odasında bir kadına ait cansız beden bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişiyi de vuran kişinin Hakan K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:28
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        Büyükçekmece'de dün gece meydana gelen silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Şüpheli Hakan K.'nin (32) önce otel odasında Melisa Kölekçi'yi (27) öldürdüğü ardından da yanına çağırdığı Emre Güçlü (31) ile Emrah Yılmaz'ın (33) içinde bulunduğu araca kurşun yağdırdığı öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre korkunç olayda Emrah Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Güçlü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün gece saat 22.43 sıralarında Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışanlar silah sesleri duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 39 ADZ 818 plakalı otomobilin şoför koltuğunda ve ön yolcu koltuğunda iki kişinin yaralı halde olduğunu gördü. Şoför koltuğundakinin Emre Güçlü olduğu, ağır yaralı şekilde Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Ön koltukta bulunan Emrah Yılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Emre Güçlü de kaldırıldığı hastanede bir süre sonra öldü. İncelemelerin ardından saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        OTEL ODASINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

        Ekipler, olay yerinin yakınındaki Marina Park Otel'in güvenlik kameralarını incelediği sırada, otel görevlileri 311 numaralı odada bir kadının da ölü bulunduğunu bildirdi. Odaya geçen ekipler, Melisa Kölekçi isimli kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde 2 adet 9 mm kovan bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişiyi de vuran kişinin Hakan K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraflar: AA

