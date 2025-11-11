11 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...
* İBB iddianamesi tamamlandı. İddianamede örgütün kurucusu ve lideri olarak geçen Ekrem İmamoğlu hakkında 142 ayrı suçtan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli yer aldı
* ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD Hazine Bakanlığı ise Suriye'ye Sezar Yasası kapsamında uygulanan yaptırımların askıya alındığını duyurdu
* Bakan Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını belirterek, "Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz" dedi
* Türk futbolunda bahis depremi: Kim, ne kadar ceza alır?
* İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıkmıştı. Testi pozitif çıkan Derin ve Deren Talu savcılığa ifade verdi