Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 11 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2025 - 16:54 Güncelleme: 11 Kasım 2025 - 17:04

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

        * İBB iddianamesi tamamlandı. İddianamede örgütün kurucusu ve lideri olarak geçen Ekrem İmamoğlu hakkında 142 ayrı suçtan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli yer aldı

        * ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD Hazine Bakanlığı ise Suriye'ye Sezar Yasası kapsamında uygulanan yaptırımların askıya alındığını duyurdu

        * Bakan Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını belirterek, "Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz" dedi

        * Türk futbolunda bahis depremi: Kim, ne kadar ceza alır?

        * İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıkmıştı. Testi pozitif çıkan Derin ve Deren Talu savcılığa ifade verdi

        BAKMADAN GEÇME

        Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
        Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        MSB: Gürcistan-Azerbaycan sınırında kargo uçağımız düştü
        MSB: Gürcistan-Azerbaycan sınırında kargo uçağımız düştü
        Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü