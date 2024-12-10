Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberler: Diş hekimi 2 çocuk annesi böyle katledilmiş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!

        Bursa'da, diş hekimi 52 yaşındaki Yasemin Uludağ Çetin'in, boşanma aşamasında diş teknikeri eşi 59 yaşındaki Atilla Çetin tarafından, kızının ve oğlunun gözü önünde 3 kurşun ile başından vurularak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Atilla Çetin'in, apartmanın önünde 1 el ateş ettiği, ardından binaya sığınan Yasemin Uludağ Çetin'in peşinden gittiği görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da olay, 27 Ekim'de saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Kızı Z.Ç. (26) ve oğlu A.E.Ç. (22) ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin (52), kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in (59) saldırısına uğradı.

        İKİ ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre başından vurulan 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Atilla Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        "AĞIR MÜEBBET" HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Çetin'in, 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, çocuklarının da ifadesine yer verildi.

        "BABAM 1.5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

        Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen Çetin'in kızı Z.Ç., "Babam 1.5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti" dedi.

        "BABAM HEPİMİZE ŞİDDET UYGULUYORDU"

        Çiftin oğlu A.E.Ç. ise şunları anlattı: "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü."

        "AMACIM KORKUTMAKTI" DEDİ

        Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı" dedi.

        ÖNCE HAKARET ETTİ, SONRA ÖLDÜRDÜ

        Yasemin Uludağ Çetin, 2 çocuk annesi ve 52 yaşındaydı.
        Yasemin Uludağ Çetin, 2 çocuk annesi ve 52 yaşındaydı.

        İddianame Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilirken, Atilla Çetin'in, çocuklarıyla kahve içtikten sonra evine dönmek için yola çıkan, kullandığı otomobilden inen eşini takip edip, aracından inerek hakaret ettikten sonra, otomobilinde bulunan tabancasını alarak apartmanın önünde 1 el ateş ettiği görüntüler ortaya çıktı.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

        Eşini katleden Atilla Çetin.
        Eşini katleden Atilla Çetin.

        Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde; Çetin'in ateş ettikten sonra apartmana sığınan diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'in peşinden gittiği anlar da yer aldı. Cinayet anının kayda alınmadığı görüntülerde; diş teknikerinin eşini ağır yaraladıktan sonra, apartmandan çıkıp aracına binerek kaçması, annelerinin vurulmasına tanık olan çocukların olayın şoku ile yardım istemeleri, sağlık görevlilerinin gelme anı da yer alıyor.

        25'İNCİ YIL HİZMET ÖDÜLÜNÜ ÇOCUKLARI ALDI

        Öte yandan Diş Hekimleri Odası'nın, '22 Kasım Diş Hekimliği Günü' etkinliği kapsamında, Yasemin Uludağ Çetin'in 25'inci hizmet yılı plaketini, törene katılan kızı ve oğluna takdim ettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Le Pen'in hedefi Macron
        Le Pen'in hedefi Macron
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar