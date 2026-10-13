Norveç'te askeri tatbikatta veri güvenliği alarmı: Kiralık araçların hassas bilgileri kaydettiği ileri sürüldü

Norveç'teki askeri tatbikatta kullanılan kiralık araçların hassas bilgileri kaydettiği öne sürüldü, askerlerin rotalarının ve şifrelerinin kayıt altına alınması ülkede güvenlik endişesini gündeme getirdi.

Norveçli askerlerin, kiraladıkları araçların hareketlerini ve askeri tesislerin giriş kapılarında girilen güvenlik kodlarını kaydettiğini fark etmelerine rağmen bir askeri tatbikat sırasında bu araçları kullanmayı sürdürdüğü iddia edildi.

Dagens Næringsliv gazetesinin haberine göre, söz konusu kayıtlar eylül ayında düzenlenen ve savaş durumunda Oslo Havalimanı'nın korunmasına yönelik hazırlıkları içeren Hovedstad Tatbikatı sırasında ortaya çıktı.

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Alternatif araçların yetersiz olması nedeniyle kiralık araçlar, askeri tesislerin içinde de kullanılmaya devam etti. Norveç medyasında yer alan haberde, araçların, Norveç Silahlı Kuvvetlerince kullanılan şirket üzerinden kiralandığı, en az 2'sinin Çin markalı olduğu bildirildi.

GİRİŞ KAPILARINDA GÜVENLİK KODLARI KAYDEDİLDİ

Tatbikata katılan Teğmen Fredrik Blanck, personelin bir aracın ayarlarını incelerken video kayıtlarını fark ettiğini söyledi.

Askerler ne kayıt özelliğinin kullanılmasını talep etmişti ne de bu özelliğin varlığı konusunda bilgilendirilmişti.

Görüntülerde insanların araçlara binip inmesi, araçların yolcu alıp bıraktığı noktalar, izlenen güzergahlar ve askerlerin farklı noktalarda ne kadar süre kaldığı görülüyordu. Kayıtlar ayrıca personelin askeri tesislerin giriş kapılarında güvenlik kodlarını girdiği anları da içeriyordu.

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Blanck, "Bazı durumlarda kapılardan geçmek için giriş kartlarını kodlarla birlikte kullanıyoruz. Bu işlemler video kayıtlarına alınmıştı" dedi.

Olay hakkında bilgi sahibi olan iki kaynak da DN'ye yaptıkları açıklamalarda Blanck'ın anlattıklarını doğruladı. Kaynaklardan biri, araçların askerlerin giriş kapılarında güvenlik kodlarını girdiği anlar da dahil olmak üzere çok sayıda görüntü kaydettiğini söyledi.

Blanck, birliğine kendi araçlarındaki kayıt özelliklerinin nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir talimat verilmediğini belirtti.

VERİLERE KİMİN ERİŞEBİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Personel, tatbikatın ardından erişebildikleri araçlardaki kayıtları sildi.

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Ancak diğer araçlarda da görüntü bulunup bulunmadığını veya tatbikat sona erdikten sonra verilerin başına ne geleceğini belirleyemediler.

Blanck, "Bu kayıtların nereye gittiğini bilmiyoruz. Yalnızca araçların içinde mi saklandıklarını, yoksa tatbikat sona erdiğinde verilere ne olduğunu da bilmiyoruz" dedi.

Blanck, görüntülerin bir araya getirilmesi halinde askeri birliklerin konuşlandığı yerlerin, devriye düzenlerinin, erişim güzergahlarının, ekipmanların ve ikmal depolarının ortaya çıkarılabileceği uyarısında bulundu. Bu bilgilerin, dışarıdaki bir aktöre askeri operasyonların ayrıntılı bir tablosunu sunabileceğini belirtti.

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Blanck ayrıca hassas görüşmeler sırasında araçların mikrofonlarının kayıt yapması ihtimaline ilişkin endişelerini de dile getirdi.

Habere göre, birliğin konuyla ilgili sorumluları tespitleri bir rapor aracılığıyla üst makamlara iletti.

ORDU GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ SAVUNDU

Norveç Silahlı Kuvvetleri, kayıtlara veya araçların kullanılmaya devam edilmesi kararına ilişkin gazetenin sorularına özel olarak yanıt vermeyi reddetti.

Ordu sözcüsü Caroline E. Lysne, askeri kurumun araçlar ve diğer elektronik ekipmanlarla bağlantılı risklerin farkında olduğunu söyledi.

Lysne, belirli ülkelerde üretilen araçların tamamının kullanımını yasaklamayı şu aşamada uygun bulmadıklarını belirtti.

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"Böyle bir yasak, silahlı kuvvetler, çalışanlar ve tedarikçiler açısından yaratacağı pratik dezavantajlarla karşılaştırıldığında sınırlı güvenlik kazanımları sağlayacaktır" dedi.

Lysne, birliklerin hassas bilgilerin toplanmasını önlemek için fiziksel ve elektronik güvenlik önlemlerini sürdürdüğünü ifade etti.