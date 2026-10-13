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        Haberler Magazin 'Breaking Bad'in yıldızı RJ Mitte, hayatını kaybetti

        'Breaking Bad'in yıldızı RJ Mitte, hayatını kaybetti

        'Breaking Bad' dizisinde hayat verdiği 'Walter White Jr.' karakteriyle tanınan RJ Mitte'nin 34 yaşında vefat ettiği öğrenildi. Oyuncunun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 00:50 Güncelleme:
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        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti

        'Breaking Bad' dizisinde 'Walter White' ve 'Skyler White' çiftinin oğlu 'Walter White Jr.' karakterini canlandıran ünlü oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. TMZ'nin haberine göre, oyuncunun temsilcileri pazartesi günü yaşamını yitirdiğini doğruladı. Mitte'nin ölümünün intihar olduğu iddia edilirken kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

        Oyuncunun temsilcileri, yaptıkları açıklamada Mitte'nin ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Sevilen oyuncu, hayırsever ve tutkulu bir engelli hakları savunucusu olan RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Kendi yaşamında da serebral palsi (beyin felci) ile yaşayan Mitte, 'Breaking Bad'deki rolüne taşıdığı gerçekçilikle dikkat çekmişti. Dizi bittikten yıllar sonra bile oyuncu kadrosuyla sıkı dostluğunu sürdüren Mitte; United Cerebral Palsy ve Shriners Children's gibi kurumların yanı sıra, kurucusu olduğu The Mitte Foundation'ın başkanlığını yürüterek engelli bireylerin sinemada daha iyi temsil edilmesi için mücadele ediyordu.

        Ölümünden sadece bir hafta önce 'The Joe Vulpis Podcast' programına katılarak Breaking Bad'in hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan Mitte, ay başında ise dizideki rol arkadaşı Luis Moncada ile bir araya gelmiş ve o anları sosyal medyada paylaşmıştı.

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        Öte yandan RJ Mitte, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kennedy Suarez ile geçen yıl nişanlanmıştı. Ünlü oyuncunun, Suarez ile hayatını birleştirmek için düğün hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilmişti.

        Kariyeri boyunca sinema ve televizyon dünyasında pek çok farklı yapımda boy gösteren Mitte; 'Breaking Bad' haricinde 'The Guardians of Justice'ta 'Mind Master' karakterine hayat vermişti. Oyuncu ayrıca 'Switched at Birth' dizisinin yanı sıra 'The Recall' (2017) ve 'The Oak Room' (2020) gibi sinema filmlerinde de rol almıştı. Mitte'nin ölümünden önce yapım ve ön hazırlık aşamasında olan başka projeleri de bulunuyordu.

        Fotoğraflar: Instagram, Avalon, Shutterstock

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        #breaking bad
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