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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arnavutköy'de akran zulmü! Çocuğun sırtını kolonya ile yaktılar

        Arnavutköy'de akran zulmü! Çocuğun sırtını kolonya ile yaktılar

        İstanbul Arnavutköy'de akılalmaz akran zulmü! İddiaya göre arkadaşları tarafından sırtına kolonya dökülüp yakılan 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Sırtında üçüncü derece yanık oluşan çocuğun yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 05:58 Güncelleme:
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        Akran zulmü! Çocuğun sırtını kolonya ile yaktılar

        Olay, 18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının yanına giden B.A. (12), sırtına kolonya dökülüp ateşe verildi. Panikleyen çocuklar, B.A.'nın sırtındaki alevleri söndüremedi. B.A., alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Acı içerisinde kalan çocuk evine gidip sırtına su tutmaya başladı. Olayı gören babası Kadir Arslan ise çocuğunu hastaneye götürdü. Sırtında üçüncü derece yanıklar oluşan B.A., tedavi altına alındı.

        Fotoğraf: İHA

        Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada, olaya karışan 12 yaşından küçük 2 çocuk ile yine yaşı küçük bir çocuk hakkında inceleme yapıldı. DHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen 1 çocuk, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        "BİRİ ÇOCUĞU TUTARKEN, DİĞERİ KOLONYAYI DÖKÜYOR"

        Baba Kadir Arslan, "Olay, geçen ayın 18'inde Cuma günü akşam saatlerinde oldu. Akşam işten geldim. Çocukları eve soktum. Çocuklar tekrar dışarı çıkmak istediler. Kapının önüne saldım, yani çıktılar dışarıya. Arkadaşlarıyla birlikte 2-3 mahalle arkaya gidiyorlar. Arkaya gittikten sonra işte orada çocuklardan biri tutarken, diğeri kolonyayı sırtına döküyor. Çakmakla çakıyorlar birinci seferde yanmıyor, ikinci seferde yakıyorlar. Sonrasında kolonyayı da biraz daha döküyorlar. Çocuk tutuşunca, söndüremiyorlar. Çocuk sırtını, arabaya yaslanıp söndürüyor. Ondan sonra buna başka bir tişört giydirip, eve geliyorlar. Ben tabii bunlara kapıyı açtım. Çocuk geldi ağlayarak. Bana kaydıraktan düştü dediler. Çocuk hemen banyoya attı kendini, suyu tutup üstüne dökmeye başladı. Ben tabii çocuğu sıkıştırınca 'oğlum ne oldu?' diye, çocuk dedi ki: 'Baba beni yaktılar.' Hemen hastaneye geldik. Acilden giriş yapınca hemen bizi, yanık bölümüne çıkardılar. Orada tedavisine başladı" ifadelerini kullandı.

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        Fotoğraf: DHA

        "İLAÇLA BİRLİKTE PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

        Arslan, "Bir aya yakındır hastanedeyiz. İki gün önce taburcu oldu. İki gün evde kaldı çocuk. Ağlamaya başladı işte yanığa dayanamadı. Üçüncü derece yanık var. Yanığa dayanamayınca tekrar hastaneye götürdük. Hastanede bilinç kaybı yaşadı. Şu an psikiyatri tedavisi ile ilaç tedavisi görüyor. Allah izin verirse yarın taburcu olacağız. Bu konuda mağdurum. İşimden oldum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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