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        Haberler Magazin Cem Yılmaz, Çanakkale'de tedavi gördüğü hastaneye kontrole geldi

        Cem Yılmaz, Çanakkale'de tedavi gördüğü hastaneye kontrole geldi

        Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kontrole geldi. Ünlü komedyen, hastane önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 13:15 Güncelleme:
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        Cem kontrolde

        Çanakkale Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde 29 Ağustos'ta göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne (ÇOMÜ) sevk edildi.

        Burada Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı. Ameliyatının ardından sağlık durumu iyi olan Yılmaz, 2 gün koroner yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavisinin ardından Cem Yılmaz, 31 Ağustos'ta taburcu edildi.

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        Komedyen, aynı hastaneye bugün kontrol için geldi. Yılmaz, hastane önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Cem Yılmaz, fotoğrafta Prof. Dr. Ercan Akşit ile üniversite hastanesinin hesaplarını da etiketledi.

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        #cem yılmaz
        #Çanakkale
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