Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesine sevk edildi. M.A'nın jandarmadaki ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği öğrenildi.

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Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.

Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi. Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi. Kazada yaralanan 13 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Kazada hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi Bursa'da toprağa verildi. Manisa'daki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Bursa'ya getirildi. Kazada yaşamını yitirenlerden 10'unun cenazeleri Bursa'nın çeşitli ilçelerinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Şahinaz Boran (81) ve kardeşi Safinaz Elkurt'un (76) naaşları Mihraplı Camisi'nde kılınan namaz sonrası Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Boran ve Elkurt'un yakınları ile AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi Kaymakamı Bahri Tiryaki ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bu arada Boran ve Elkurt kardeşlerin bu ay sonunda umreye gitmeyi planladıkları öğrenildi.

Vefat edenlerden Vesile Ekici (65) için Hürriyet Merkez Camisi'nde, Semra Şentürk (58) için ise Huzurlar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ekici'nin cenazesi Mudanya Orhaniye Mezarlığı'na, Şentürk'ün cenazesi ise Kestel Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Mümine Eryılmaz (75), Kadriye Turhanlar (88) ve Fikriye Yur'un (78) cenazeleri öğle vakti kılınan namazın ardından Mustafakemalpaşa ilçesinde defnedildi. İhsan Taşçı (73), Sevgi Kabaroğlu (70) ve Cemile Memişçi'nin (71) cenazeleri ise Karacabey ilçesinde toprağa verildi. Vefat edenlerden Zülfinaz Tosun'un (64) cenazesinin ise Konya'nın Ereğli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

KAZAYI ANLATTI

Kazada eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Süleyman Eryılmaz (76), kazanın otobüsün geri manevrası sırasında yaşandığını söyledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren Eryılmaz, AA muhabirine kaza anını anlattı.

Olayda eşi Mümine Eryılmaz'ı (75) kaybeden Süleyman Eryılmaz, Akhisar'a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini belirterek, "Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola' gittin. Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı sağda. O arada arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte bir şey bilmiyorum." dedi.

Otobüste ikinci kapının arkasındaki koltukta oturduğunu ifade eden Eryılmaz, otobüsün ne kadar süre geri gittiğini bilmediğini söyledi. Eryılmaz, yanında eşi ve arkadaşının olduğunu anlatarak, eşinin vefat ettiğini ama kaza sırasında onu görmediğini belirtti.