'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', ekrana gelen yeni bölüm tanıtımıyla heyecan yarattı.

Yayınlanan tanıtımda, Ömer, otelinde düğün günü gerçekleşen toplu gıda zehirlenmesi olayından Lider’den şüphelendiğini Kıvılcım'a açıklıyor.

Asil ve Asude'nin Ünalların köşkünü alması ile yaşananlara sessiz kalamayan Ulvi'nin, Asil'le karşı karşıya gelmesi tansiyonu yükseltiyor.

Köşkü kaybettiklerini öğrenen Fatih öfkesine hakim olamayınca, Abdullah oğlunu evden kovuyor.

Ünal Holding'in iflasıyla başlayan çöküşün önüne geçemeyen Abdullah, "bak ben bu ellerle gömdüm iki tane evladımı, daha yeni gömdüm, üçüncüsü çarptı kapıyı çekti gitti hala eli boğazımda" sözleriyle tepkisini göstermesi ve ardından yere yığılması yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.

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'Kızılcık Şerbeti', Cuma saat 20:00'de SHOW TV'de...