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        Haberler Magazin Ata Demirer'den uyarı

        Ata Demirer'den uyarı

        Ünlü komedyen Ata Demirer, kendisinin ve ailesinin adını kullanarak para talep eden dolandırıcılara karşı takipçilerini ikaz etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 22:42 Güncelleme:
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        Ata Demirer'den uyarı

        Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendisinin ve ailesinin adını kullanarak para talep eden kişilere karşı takipçilerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Demirer, telefonla arayarak kendisini, kardeşini veya aile yakınlarını tanıttığını söyleyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, bu tür durumların güvenlik birimlerine bildirilmesini istedi.

        "İTİBAR ETMEYİN"

        Ata Demirer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek vb. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz.

        Fotoğraflar: DepoPhoto

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        #Ata Demirer
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        #oyuncu
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