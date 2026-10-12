Ata Demirer'den uyarı

Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendisinin ve ailesinin adını kullanarak para talep eden kişilere karşı takipçilerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Demirer, telefonla arayarak kendisini, kardeşini veya aile yakınlarını tanıttığını söyleyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, bu tür durumların güvenlik birimlerine bildirilmesini istedi.

"İTİBAR ETMEYİN"

Ata Demirer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek vb. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz.

Fotoğraflar: DepoPhoto