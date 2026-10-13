Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi.

ÖZEL HAREKAT EKİBİ SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, firari şüpheli Celal Çaltı’nın (30) kaldığı odada silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

POLİSE ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, Çaltı’ya teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak teslim olmayı reddettiği öne sürülen şüpheli, polise silahla karşılık verdi.

SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

Bunun üzerine bölgede silahlı çatışma yaşandı. Bir süre devam ettiği belirtilen çatışmanın ardından Çaltı, kaldığı yerde başından vurulmuş halde bulundu.

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KENDİ HAYATINA SON VERDİ

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 30 yaşındaki şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çaltı’nın kendi silahıyla intihar ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çaltı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ayrıntılarının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.