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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı

        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı

        Şanlıurfa'da, hakkında yaralama ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtilen 30 yaşındaki Celal Çatlı, kaldığı rezidans dairesine düzenlenen polis operasyonu sırasında silahla karşılık verdi. Çatışmanın ardından başından vurulmuş halde bulunan Çatlı'nın kendi silahıyla yaşamına son verdiği belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 07:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı

        Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi.

        ÖZEL HAREKAT EKİBİ SEVK EDİLDİ

        İddiaya göre, firari şüpheli Celal Çaltı’nın (30) kaldığı odada silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

        POLİSE ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

        Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, Çaltı’ya teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak teslim olmayı reddettiği öne sürülen şüpheli, polise silahla karşılık verdi.

        SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

        Bunun üzerine bölgede silahlı çatışma yaşandı. Bir süre devam ettiği belirtilen çatışmanın ardından Çaltı, kaldığı yerde başından vurulmuş halde bulundu.

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        KENDİ HAYATINA SON VERDİ

        Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 30 yaşındaki şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çaltı’nın kendi silahıyla intihar ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Çaltı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ayrıntılarının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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