Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Ankara'da, Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 13 Ekim 2026 - 07:24 Güncelleme:
Başkent'te, Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde 2. dalga operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Operasyonun, "suç örgütü kurma, yönetme veya üyelik, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma" nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.
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