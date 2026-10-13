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        Haberler Gündem Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

        Ankara'da, Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 07:24 Güncelleme:
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        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

        Başkent'te, Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde 2. dalga operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

        Operasyonun, "suç örgütü kurma, yönetme veya üyelik, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma" nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.

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