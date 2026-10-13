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        Haberler Dünya İsrail basını: "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Veliaht Prens Selman reddetti"

        İsrail basını: "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Veliaht Prens Selman reddetti"

        İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail, Yemen'deki Husilerle yaşanan çatışmaya dahil olma istedi. Ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, İsrail'in yardımını alma konusuna ilgi göstermedi ve İsrail ile kurulacak bir ittifakın ülke kamuoyunda olumsuz yankı uyandırabileceği gerekçesiyle bu talebi reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 08:02 Güncelleme:
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        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"

        Suudi Arabistan'ın, İsrail'in Washington aracılığıyla ilettiği Yemen’deki Husilerle yaşanan çatışmaya dahil olma talebini reddettiği bildirildi.

        Haaretz gazetesinin adı açıklanmayan diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in ABD'nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan'ı, Husilerle olan çatışmada müdahil olmasına izin vermesi yönünde ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

        Süreç hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak ise gazeteye yaptığı açıklamada, amacın "Suudilerle çabaları birleştirmek, ilişkileri geliştirmek ve gelecekteki bir normalleşme anlaşmasının yolunu açmak" olduğunu ifade etti.

        SUUDİ VELİAHT PRENS REDDETTİ

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İsrail ile kurulacak bir ittifakın ülke kamuoyunda olumsuz yankı uyandırabileceği gerekçesiyle Husilere karşı yürütülen savaşta İsrail'in yardımını alma konusuna ilgi göstermediğini aktaran kaynak, Veliaht Prens'in kesin reddi nedeniyle İsrail'in Yemen'e olası bir askeri müdahale seçeneğinin "tamamen dışlandığını" kaydetti.

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        Habere ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

        NETANYAHU HUSİLERİN SALDIRISINI KINAMIŞTI

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ekim’de Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırısını kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemişti.

        Netanyahu, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen korkunç terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        "Terörün masumları hedef aldığını, korku ve güvensizlik yaymayı amaçladığını" belirten Netanyahu, terörle kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini kaydetmişti.

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        Netanyahu ayrıca, "İsrail'in, tehditler karşısında birlik olan, halklarını koruyan, bölgedeki tüm ülkeler için güvenlik, işbirliği ve refaha dayalı bir gelecek inşa etmek için çalışan güçlü bir Orta Doğu temenni ettiğini" ifade etmişti.

        HUSİLER RİYAD'DAKİ HAVALİMANINI HEDEF ALMIŞTI

        Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim’de düzenlenen Husi saldırısında farklı uyruklardan 13 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

        Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 5 Ekim'den bu yana 10 kez saldırıya uğramış, bu saldırılarda 19 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, uçuş trafiğinde aksamalar ve maddi hasar meydana gelmişti.

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        Saldırılar, Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasında geçen temmuz ayından bu yana tırmanan ve sivil havacılık tesisleri ile enerji altyapısını hedef alan askeri gerilimin ortasında gerçekleşiyor.

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        #israil
        #suudi arabistan
        #Husiler
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