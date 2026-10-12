Ajda Pekkan, yeğeninin düğününe neden katılamadığını açıkladı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ajda Pekkan, Etiler'de bir kuaför çıkışı görüntülendi. Müzik çalışmaları ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan sanatçı; yaklaşan Avrupa turnesinden yeğeninin düğününe katılamama gerekçesine, şöhretin getirdiği kısıtlamalardan bu yaz tatil yapamamasına kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.

"AVRUPA TURNESİNE BAŞLIYORUM"

Uzun süredir ara verdikleri yurt dışı konserlerine yeniden başladıklarını açıklayan Süperstar, "Önümüzdeki haftadan itibaren yurt dışına gidiyoruz, koşuşturmamız başlıyor orada. Uzun zamandır gitmemiştik. Güzel bir Avrupa turu olacak" dedi.

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"KONSERİMİ İPTAL EDEMEDİM"

Geçtiğimiz haftalarda Semiramis Pekkan'ın, Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani dünyaevine girmişti. Düğüne katılmama gerekçesini açıklayan 80 yaşındaki şarkıcı, "Ben çok severim kendisini ama gidemedim düğüne. Konserim vardı, iptal edemedim. Arkasından da grip oldum; malum, son dönemde herkes çok sık hastalanıyor. Katılamadığım için üzgünüm, çok çok mutlu olsun inşallah" diye konuştu.

"ÇOK ÖZVERİLİ BİR İŞ ŞÖHRET"

Ajda Pekkan, muhabirlerin "Süperstar olmak nasıl bir duygu?" sorusuna, "Çok isterim rahat yürümek, her istenen olmuyor maalesef. Çok özverili bir iş şöhret. Ben çok gezdim zamanında, hiç aklımda kalmadı öyle şeyler. Ben sporu ve yürümeyi çok severim. Hâlâ da bol bol yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Aktif sporu da çok severim" yanıtını verdi.

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Yoğun çalışma temposu nedeniyle bu yaz dinlenmeye fırsat bulamadığını söyleyen Pekkan, "Suya bir kere bile giremedim. Bu yaz nasip olmadı" dedikten sonra otomobiline binerek oradan ayrıldı.