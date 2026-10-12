Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dün Manisa Akisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralanan 26 vatandaşımızdan 13ü tabur edilmiş ikisi yoğun bakımda olmak üzere 13 kardeşimizin tedavisi halen devam ediyor. Kendilerine acil şifalar diliyor. Rabbim milletimize böylesi acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Aziz vatandaşlarım, kabinemizin 73. Toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettik. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin konularıydı. Kabinemizde alınan kararlara geçmeden önce son iki haftada milletimize hizmet yolunda neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28'nci dönem 5.yasama yılının açılışına katılarak genel kurula hitap ettim.

“YASAMA FAALİYETLERİNİN İLK GÜN ŞAHİT OLDUĞUMUZ ÇİĞLİKLERE TEVESSÜL EDİLMEDEN DEMOKRATİK BİR OLGUNLUK İÇİNDE SÜRDÜRÜLMESİNİ ÜMİT EDİYORUM”

Meclisimizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin ilk gün şahit olduğumuz çiğliklere tevessül edilmeden demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum. 3 Ekim'de Şanlıurfalı kardeşlerimizin misafiriydik. Hem bu yıl rekor bir katılımla düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Hem de yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştirdik.

Orada bir kere daha gördük ki Türkiye'nin istikbali düşünen, araştıran, üreten, kendi teknolojisini geliştiren gençlerimizin ellerinde yükseliyor. Ödül alan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyor, bu büyük teknoloji şöleninin şanlı Urfa'da başarıyla tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı gün 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarını hizmete açtık 500 bin metrekare kapalı alanı 2000 yatak kapasitesi 451 poliklinik odası 6 ameliyathanesi ve diğer birimleriyle Şanlıurfalılara 1. Sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk.

"KENDİ TEKNOLOJİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Şanlıurfa Şehir Hastanemizin ve diğer yatırımlarımızın da hayırlı olmasını diliyor. Bütün kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Aziz milletim 7 Ekim'de Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettik. Antalyamızda düzenlenen kongrede 111 ülkeden alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda daha güçlü bir varlık göstermek, kendi teknolojimizi geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ay araştırma programı kapsamında geliştirdiğimiz aracın üretim montaj ve entegrasyon aşamaları tamamlandı 3,5 ton ağırlığındaki ve %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor 6 Ekim'de 2026-2027 akademik yılının açılışını Külliyemizde düzenlenen törenle gerçekleştirdik. Aynı programda Yüksek Öğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, Ve yüksek öğretim camiamız için Hayırlı olmasını diliyor ödül olan isimleri tebrik ediyorum."

9 Ekim'de İstanbul'da Adaletin Zirvesi İnsanlık İçin Ortak Sorumluluk temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldık. Şurası bir gerçek ki bugün suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. İster adi suçlu, ister belediye vurguncusu, ister uyuşturucu tüccarı, isterse terör örgütü mensubu olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır.

"MİLLETİN MALINA VE CANINA KAST EDENLERİN TEPESİNE BİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Devletimizin nefesi adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir. Bu kapsamda 2026'nun ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar çerçevesinde 736 kişiyi ülkemize getirdik. Nerede saklanırsa saklansınlar, milletin malına ve canına kast edenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz. Cuma günü Halkalı Kapıkule hızlı tren hattımızın Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını yapmak üzere Babaeski'deydik. Toplam 229 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattımızın en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini tamamladık.

Projenin tüm etapları tamamlandığında Halkalı Kapıkule arası Seyahat süresi 4 saatten 30 dakikaya inecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3 milyona Yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Açılışını yaptığımız Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy Kapıkule kesiminin hayırlı olmasını diliyorum.

10 Ekim'de ise bu sene kuruluşunun 75. Yılını kutlayan ilim yayma cemiyetimizin güzide mensuplarıyla bir araya geldik. Üç çeyrek asırdır eğitim ve sivil toplum alanlarında ülkemize önemli katkılar sunan cemiyetimiz çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Köklerine bağlı değerlerini bilen çağın bilgisini kuşanan ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmek büyük bir emek ve fedakarlık işidir. İlim yayma ailesini bu samimi gayretlerinden ötürü yürekten tebrik ediyor. Çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

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"İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM HAYATİ"

4 gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada beş vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acı şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Maltepe'den yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir.

İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Şunu bir defa açık açık söylemek durumundayım. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde Birilerinin çıkıp rantsal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık bıktık usandık kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz bakıyorsunuz kendileri villalarda lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların ses çıkıyor. En fazla gürültü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir.

"HÜKÜMET OLARAK MALİ İDARELER SEVİYESİNDE SERGİLENEN UMURSAMAZLIĞA RAĞMEN KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİMİZİ HIZLANDIRMAKTA KARARLIYIZ"

Hükümet olarak mali idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Fatih'in emaneti İstanbul'umuzu bu kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak görüyoruz. Türkiye'de her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012 yılından beri İstanbul'da 1.298.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamını aldık. 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 291.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise halen devam ediyor.

5 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşımızı kentsel dönüşüme teşvik etmek için de her adımı attık. İstanbul'umuza özel yarısı bizden kampanyamızı başlattık. Yarısı bizdenle bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Daha fazla vatandaşımız bu imkandan yararlanabilsin diye kampanyanın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattık. Mevcut destek programımızda her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlıyoruz.

"LÜTFEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA ATILACAK ADIMLARI ERTELEMEYİN"

İş yeri sahiplerimize 437 bin 500 lira hibe 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriyoruz. Yani insanımızı çatısı altında gönül huzuruyla oturacağı güvenli konutları kavuşturmak için devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Komşularınızla uzlaşmak, gerekli işlemleri başlatmak, güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin.

Şunun da altını çizmek istiyorum. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı aynı çabayı aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Şehrini ilçesini gerçekten seven sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyor kıymetli vatandaşlarım bölgemizdeki çatışma alanlarına maalesef her gün yenileri ekleniyor Lübnan'dan Yemen'e ve İran'a uzanan hatta gerilim tırmanmakta özellikle vekil güçler aracılığıyla farklı hesaplar görüşülmeye çalışılmaktadır.

Türkiye bir süredir etrafını çevreleyen kriz kuşağına rağmen istikrar adası güven ve huzur adası konumunu her geçen gün perçinlemektedir. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla anlaşmazlıkların harp sahasında değil müzakere masasında diyalog ve diplomasi ile çözümünü savunuyoruz. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temel ilkemizdir. Bize göre bölünme ve parçalanma sadece bölgemizi kan gölüne çevirmek isteyen şer odaklarının çıkarlarına hizmet edecektir. Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz.

"TÜRKİYE HUKUK VE İNSANLIK DIŞI SALDIRILAR KARŞISINDA SUUDİ ARABİSTAN'IN VE SUUDİ KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"

Aralarında Umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz.

İlk olarak kollektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için Gerekli adımları atıyoruz bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur.

Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya barış için gayret göstermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar bugün kabinemizde ele aldığımız konulardan biri de geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz işkur gençlik programıydı.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA 150 BİN KONTENJAN

Gençlerimizin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız İŞKUR gençlik programına gençlerimiz de çok yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısı 220 bine yaklaştı. Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz.

Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19 bin 250 liraya kadar destek alabilecek. Ayrıca gençlerimizin sigorta primlerini devletimiz karşılayacak. İlaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacak. Gençliğin üretim çağı yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. İŞKUR Gençlik Programı'nda ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencimizin yararlanmasını amaçlıyoruz.

Gençleri şahsi ikballerine alet etmeye çalışanlara inat biz gençlerimizin eğitimine istihdamına ve geleceğine desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizi ne marjinal yapıların ne terör örgütlerinin ne de kariyerist siyasetçilerin ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Bu güzel haberimizin bütün gençlerimize ailelerine ve üniversitelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

FON MESELESİ

Aziz milletim son olarak fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Önceki kabine toplantımızdan bu yana Devlet Yönetleme Kurulumuzun Görevlendirilmesinden Fon Koordinasyon Kurulumuzun teşkiline Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin Meclisimiz takdirine sunulmasına Katılım Evim Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın emlak katılıma devrinin başlamasından merkezi kayıt kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müspet adım atıldı. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor.

Fon şirketlerinin Yönetim Kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak.

"FAHİŞ GETİRİLER ELDE ETMİŞ SPEKÜLASYON VE MANİPÜLASYON YOLUYLA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞ HER KİM VARSA BUNUN BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEYECEKTİR"

Fon koordinasyon kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi, polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini herkesin anlamasını istedim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.

Başkaları soygunculara milletin malına el uzatanlara harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir onlara kol kanat gerebilir onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir biz onlara benzemeyiz bizim ne siyaset tarzımızda ne de devlet yönetim anlayışımızda asla böyle bir durum olamaz.

Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Yine bu dönemde ülkemizi benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken ne ise hayata geçirmekte kararlıyız.

SERMAYE PİYASASINA EK DÜZENLEMELER

Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz.

Bakın Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı mesleği konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Eleştiri hakkı yalan ve çarpıtmayla muhatabını karalama hakkı değildir. Aynı şekilde ifade özgürlüğü önüne gelene iftira atma serbestçisi değildir. Kamu adına hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalı insanların onuruyla haysiyetiyle oynamamalıdır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyor tekrar görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.