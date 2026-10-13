Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı! 16 il için sarı kod! Sağanak yağmur bekleniyor

        Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı! 16 il için sarı kod! Sağanak yağmur bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 1-3 derece düşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 07:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        5 bölgeye uyarı! 16 il için sarı kod! Sağanak yağmur bekleniyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 20°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 21°

        İzmir

        Yağmurlu 24°

        Antalya

        Bulutlu 21°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Yağmurlu 18°

        Adana

        Sağanak Yağış 28°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 21°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 21°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 14°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1-3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) ve Ege'nin Kıyı kesimleri (İzmir, Manisa'nın batı ilçeleri, Aydın, Muğla) ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        5 bölgeye uyarı! 16 il için sarı kod! Sağanak yağmur bekleniyor
        5 bölgeye uyarı! 16 il için sarı kod! Sağanak yağmur bekleniyor
        "Putin anlaşma yapmayı Zelenskiy'den daha fazla istiyor"
        "Putin anlaşma yapmayı Zelenskiy'den daha fazla istiyor"
        Akran zulmü! Çocuğun sırtını kolonya ile yaktılar
        Akran zulmü! Çocuğun sırtını kolonya ile yaktılar
        Tusk'tan 'casus yazılım' açıklaması
        Tusk'tan 'casus yazılım' açıklaması
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Ata Demirer'den uyarı
        Ata Demirer'den uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sevgilisi de İstanbul'a geldi
        Sevgilisi de İstanbul'a geldi
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Cem kontrolde
        Cem kontrolde
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar
        Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar
        "Korkutuyorsun beni"
        "Korkutuyorsun beni"
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Otomotivin 'Paris' savaşı