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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti

        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti

        İstanbul Sarıyer'de yabancı uyruklu bir iş insanının aracını durdurarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, mağduru kelepçeleyerek kaçırdı. Silah zoruyla iş insanının 38 bin dolar değerindeki kripto varlığını, 150 bin dolarlık lüks kol saatini ve arkadaşlarından temin ettirdikleri 10 bin doları gasp eden şüpheliler, mağduru Başakşehir'de elleri kelepçeli halde bıraktı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 6 şüpheli yakalanırken, operasyonlarda polis yeleği, telsizler, sahte kimlikler ve silahlar ele geçirildi

        Giriş: 12 Ekim 2026 - 14:18 Güncelleme:
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        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti

        Dehşet saçan olay, 5 Ekim günü saat 00.50 sıralarında Sarıyer'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yabancı uyruklu iş insanı A.D., aracıyla ilerlediği sırada kendilerini polis gibi gösteren şüpheliler tarafından durduruldu.

        Şüpheliler, iş insanını kelepçeleyerek zorla alıkoydu. Silahla tehdit edilen iş insanının değerli eşyaları ve dijital varlıkları da şüphelilerin hedefi oldu.

        KRİPTO VARLIĞINI VE 150 BİN DOLARLIK SAATİNİ GASP ETTİLER

        Şüphelilerin, kaçırdıkları iş insanından silah zoruyla 38 bin dolar değerindeki kripto varlığını ve 150 bin dolar değerindeki lüks kol saatini gasp ettikleri belirlendi. Bununla da yetinmeyen şüphelilerin, mağdurun arkadaşlarından 10 bin dolar temin etmesini sağladıkları ve bu parayı da zorla aldıkları tespit edildi. Böylece iş insanının toplam 10 milyon TL lira değerinde olan 198 bin dolar para ve mal varlığı gasp edildi.

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        BAŞAKŞEHİR'DE ELLERİ KELEPÇELİ BULUNDU

        Sarıyer'de kaçırılan iş insanı A.D., daha sonra Başakşehir'de elleri kelepçeli halde bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

        GASP BÜRO EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİN İZİNİ SÜRDÜ

        Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda iş insanının kaçırılması ve mal varlığının gasp edilmesi olayına karıştıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri, 9 Ekim'de düzenledikleri operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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        POLİS YELEĞİ, TELSİZLER VE SAHTE KİMLİKLER ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilere yönelik operasyonlarda 1 polis yeleği, 5 telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 airsoft tüfek, çok sayıda mühimmat ve 3 sahte kimlik ele geçirildi. Polis ekipleri, ele geçirilen malzemelere el koyarken, şüphelilerin kendilerini polis gibi göstererek iş insanını kaçırdıkları ve mal varlığını gasp ettikleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürdü.

        6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gasp Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi.

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