Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia da İstanbul'a geldi
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılacak olan Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a sevgilisi Ines Garcia da eşlik etti. Çift, uçaktan fotoğraf paylaştı
Giriş: 12 Ekim 2026 - 21:10 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken, konuk ekip İstanbul'a ulaştı.
Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Barcelona'nın dünyaca ünlü genç yıldızı Lamine Yamal, sosyal medya hesabından Türk bayrağı detayının yer aldığı bir İstanbul manzarası paylaştı.
19 yaşındaki futbolcuya İstanbul seyahatinde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ines Garcia da eşlik etti. Garcia, Instagram hesabından paylaştığı İstanbul karesine "İstanbul'dayız" notunu düştü.
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