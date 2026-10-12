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        Haberler Magazin Yasemin Ergene eski eşi hakkında konuştu: Aramızda bir sorun yok

        Yasemin Ergene eski eşi hakkında konuştu: Aramızda bir sorun yok

        Etiler'de görüntülenen oyuncu Yasemin Ergene, ağustos ayında motosiklet kazası geçiren ve sonrasında ameliyat olan eski eşi İzzet Özilhan ile ilgili konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 15:55 Güncelleme:
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        "Aramızda bir sorun yok"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yasemin Ergene, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, ağustos ayında geçirdiği motosiklet kazasının ardından operasyon geçiren eski eşi İzzet Özilhan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        "18 YILDIR HAYATIMDA"

        Eski eşiyle aralarında bir problem olmadığını ifade eden Yasemin Ergene, "18 yıldır hayatımda olan bir insan. Çocuklarımın babası. Ben neden ziyaret etmeyeyim. İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım? Öyle bir şey yok. Bunlar araştırılmadan yapılan haberler. Bizim aramızda bir sorun yok" dedi.

        2011 yılında evlenen Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan çiftinin Emine ve Ela adında iki kızı bulunuyor.

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        #Yasemin Ergene
        #İzzet Özilhan
        #oyuncu
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