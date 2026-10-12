Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yasemin Ergene, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, ağustos ayında geçirdiği motosiklet kazasının ardından operasyon geçiren eski eşi İzzet Özilhan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"18 YILDIR HAYATIMDA"

Eski eşiyle aralarında bir problem olmadığını ifade eden Yasemin Ergene, "18 yıldır hayatımda olan bir insan. Çocuklarımın babası. Ben neden ziyaret etmeyeyim. İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım? Öyle bir şey yok. Bunlar araştırılmadan yapılan haberler. Bizim aramızda bir sorun yok" dedi.

2011 yılında evlenen Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan çiftinin Emine ve Ela adında iki kızı bulunuyor.