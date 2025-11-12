Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bedensel engelli Mehmet Eski (44), iddiaya göre evine geldiğinde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park yeri bulamadı.

POMPALI TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

DHA'daki habere göre bu nedenle düğün sahipleriyle tartışan Eski, olayın büyümesi üzerine aracındaki pompalı tüfeği alarak kalabalığa peş peşe ateş açtı.

7 KİŞİ KANLAR İÇİNDE KALDI

Panik ve korkunun yaşandığı olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü saldırının ardından Eski, olay yerinden kaçtı.

16 YAŞINDA ÇOCUK CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan İklimya Subay (16), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsimleri henüz öğrenilemeyen 4’ü çocuk 6 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.