ABD Başkanı Trump Oval Ofis'teki değişiklikleri gösterdi: "Gerçek altını taklit edemezsiniz"

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında 4 yıl aranın ardından geri döndüğü Beyaz Saray'da geldiği günden beri değişiklikler yapmayı sürdürüyor. Oval Ofis'te 'altın' değişiklikler yapan ABD Başkanı Trump, Fox News sunucusu Laura Ingraham'a konuştu ve Beyaz Saray'da yaptığı değişiklikleri gösterdi.

Ingraham, "Özel Beyaz Saray turu" röportajının bir kısmını yayınladı, bu görüntülerde Ingraham ve Trump'ın altın aplikler, altın varaklı kenarlıklar, altın vazolar ve plakalarla dolu Oval Ofis'te dolaştığı, görüldü.

Trump, altın resim çerçevelerine ve detaylara bakarken Ingraham'a, "Gerçek altını taklit edemezsiniz. Altını taklit eden hiçbir boya yoktur" diye ekledi.

Fox News sunucusu Ingraham, Trump'a çok sevdiği altın Beyaz Saray dekorasyonunun bir zincir mağazadan mı geldiğini sordu. Trump ise bu soruya 'hayır' yanıtını verdi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi daha önce yaptığı açıklamada Beyaz Saray'daki aksesuarların en yüksek kalitede altından yapıldığını ve ücretini Trump'ın ödediğini söylemişti.

Trump'ın Oval Ofis'i altın rengine boyayarak yenilemesi, Beyaz Saray'ı baştan aşağı yenileme planının sadece bir parçası.

Listenin başında, Jackie Kennedy döneminden kalma First Lady'nin ofisleri ve çok sevdiği bahçesi de dahil olmak üzere, devam eden yıkım çalışmaları yer alıyor. Trump, 300 milyon dolarlık yeni balo salonuna yer açmak için bu çalışmaya başladı ve balo salonuna kendi adını vereceği söyleniyor.

"BENCE ANKETLER SAHTE"

Pazartesi günü yayınlanan röportajın ilk bölümünde, birçok Amerikalının kendi yönetimi altında hissettiği ekonomik endişelerle ilgili olumsuz anketler de dahil olmak üzere, Ingraham ile defalarca tartıştı.

Ingraham, "İnsanlar neden ekonomi konusunda endişeli olduklarını söylüyorlar? Bunu neden söylüyorlar?" diye sordu.

Trump, "Bunu söylediklerini bilmiyorum. Bence anketler sahte" diye yanıtladı. "Şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi ekonomiye sahibiz."