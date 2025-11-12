Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan C130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. Uçağın kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir." ifadelerini kullandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" açıklaması yapıldı.
20 ASKER ŞEHİT OLDU
Uçuş ekibiyle birlikte uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. Açıklamada, "Düşen uçağımızda, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
Hava Başçavuş Akın Karakuş
Hava Başçavuş Burak Özcan
27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı Azerbaycan'dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan'da radardan kayboldu. Uçağın sabah saatlerinde Trabzon'dan Azerbaycan'a gittiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.
DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI
MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama geldi. Açıklamada, "Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." denildi.
İNCELEME BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."
KARA KUTUYA ULAŞILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı hakkında, "Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır" dedi.
"ŞEHİTLERİN NAAŞI ÜLKEMİZE GETİRİLECEK"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yaptığı açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir." ifadelerini kullandı.