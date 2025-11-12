Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Uçakta bulunan 20 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" açıklaması yapıldı.

20 ASKER ŞEHİT OLDU

Uçuş ekibiyle birlikte uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. Açıklamada, "Düşen uçağımızda, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Düşen uçakta bulunan 20 askerin isimleri belli oldu.

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce Hava Başçavuş Ramazan Yağız Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı Hava Başçavuş Akın Karakuş Hava Başçavuş Burak Özcan 27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı Azerbaycan'dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan'da radardan kayboldu. Uçağın sabah saatlerinde Trabzon'dan Azerbaycan'a gittiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu. DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama geldi. Açıklamada, "Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." denildi.