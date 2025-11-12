Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında, içerisinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, alabora oldu. Tekneden denize düşen 63 yaşındaki Çağlar C. ve 69 yaşındaki Haydar Y. kurtarılırken, 70 yaşındaki Hasan Dede hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor
Giresun'da olay, sabah saatlerinde Eynesil ilçesi açıklarında meydana geldi. Denize açılan, içerisinde 3 kişinin bulunduğu, Hasan Dede’nin (70) kaptanlığını yaptığı balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle açıkta alabora oldu.
ÜÇÜ DE DENİZE DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre teknede bulunan Haydar Y. (69), Çağlar C. (63) ve Hasan Dede denize düştü. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
KAPTAN HAYATINI KAYBETTİ
Haydar Y. ile Çağlar C. sudan çıkarılırken, balıkçı Dede'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Boğulma tehlikesi geçiren 2 balıkçı da kıyıya getirilerek ambulanslarla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İKİ KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Tedaviye alınan balıkçıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hasan Dede'nin cansız bedeni de kıyıya getirilerek, hastane morguna götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.