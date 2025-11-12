Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futboldaki bahis operasyonuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü'nün RAMS Park'ta gerçekleştirilen kasım ayı divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, bahis oynadıkları iddia edilen futbolcuların hepsinin aynı kefeye konulmaması gerektiğini söyledi.

Dursun Özbek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seneler önce bahis oynamış bir futbolcunun 1 hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Üç takımımız şu an Avrupa liglerinde oynuyor. Buradan çıkan önyargılar, bizim maçlarımıza etki edebilir. Bu yüzden bahis soruşturmasında konuyu inceleyen ve kararı veren mercilerin bu konuya çok hassas yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Kurunun yanında yaş da yanmasın"

"SAPLA SAMANIN AYRILMASI LAZIM"

"Bahis soruşturmasıyla ilgili iki futbolcumuz PFDK'ya sevk edildi. Kulübümüz süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Türk futbolunun tertemiz olması için tüm faaliyetleri destekliyoruz. Sapla samanın ayrılması lazım. Bahis oynayan futbolcular cezalandırılsın ama bir hafta bahis oynayan futbolcu ile aynı kefeye koyulmamalı. Bu genç insanların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden bu konu sonuca ulaşmalıdır."

"GENCECİK İNSANLARIN HAYATLARININ TAHRİP EDİLMESİNE KARŞIYIM"

"Üst düzey hakemle (Zorbay Küçük) ilgili bir açıklama yapıldı ve sonra durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Bahis konusu farklı pencerelerden bakıldığında, farklı neticeler veriyor. O yüzden tümünü bir potaya koyup, haklı haksız kararlar alınması ve gencecik insanların hayatlarının tahrip edilmesine karşıyım."