Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.702,61 %1,19
        DOLAR 42,2437 %0,06
        EURO 48,9506 %0,02
        GRAM ALTIN 5.608,25 %0,03
        FAİZ 40,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,42 %1,23
        BITCOIN 104.118,00 %1,47
        GBP/TRY 55,5330 %-0,06
        EUR/USD 1,1581 %-0,01
        BRENT 64,86 %-0,46
        ÇEYREK ALTIN 9.169,62 %0,04
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi? İşte yanıtı - İş-Yaşam Haberleri

        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi? İşte yanıtı

        BDDK'nın kredi kartı işlemlerine yönelik yeni bir güvenlik uygulaması başlattığı ve yeni düzenlemeyle, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak nakit avans işlemleri çipli kimlik kartı üzerinden fiziksel onay gerektireceğine yönelik haberler sosyal medyada gündem olmuştu. Konuya yönelik Habertürk TV'ye konuşan kaynaklar yasaklama gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dün pek çok haber sitesinde BDDK'nın kredi kartı işlemlerine yönelik mağduriyetleri önlemek için bankalara yeni talimat gönderdiği ve kredi kartlarından yapılacak nakit çekim işlemlerine saat kısıtlaması getirildiği belirtilmişti.

        Buna göre 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak nakit avans işlemleri çipli kimlik kartı üzerinden fiziksel onay gerektirecek, NFC özelliği bulunmayan veya çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar, belirtilen saat aralığında nakit avans çekemeyecekti.

        HABERLERE YÖNELİK AÇIKLAMA

        Ankara'da Habertürk'e konuşan konuya yakın kaynaklar, nakit çekiminde yasaklama veya kısıtlamanın söz konusu olmadığını ifade etti.

        Kaynakların aktardığına göre BDDK tarafından bankalara geçen sene talimat gönderildi. Dolandırıcılık olayları çoğunlukla gece olduğundan konuya ilişkin bankalarda talimat gönderildi. Buna göre müşteriyi korumak adına gece saatlerinde kredi işlemi yapıldığında bankalar çifte doğrulama yapmak zorunda olacak. Ancak kimlikle doğrulama şartı diye bir kısıtlama söz konusu değil.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Park yeri bulamadı yaylım ateşi açtı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Park yeri bulamadı yaylım ateşi açtı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek