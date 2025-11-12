Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı haberleri: Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!

        Ağrı'da, ayçiçeği hasadı sırasında biçerdöverin altında kalan 14 yaşındaki Nursefa Samur hayatını kaybetti. Samur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 10:33 Güncelleme: 12.11.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ağrı'da yürek yakan olay, dün Aşkale köyünde meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte ayçiçeği hasadına giden Nursefa Samur (14), traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Samur’un hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nursefa Samur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ağrı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması