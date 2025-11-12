Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan C130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. Uçağın kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu belirlendi.

YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını açıkladı. Yüreğimize ateş düşüren şehit haberleri, askerlerimizin ailelerine bildirildi.

İSTANBUL'A ACI HABER GELDİ

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi askeri yetkililerce ailesine ulaştırıldı.

Şehidin İstanbul Büyükçekmece'de bulunan evine gelen askeri yetkililere tedbir amaçlı sağlık görevlileri de eşlik etti.

Haberi alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.

EŞİ 7 AYLIK HAMİLEYDİ

Askeri yetkililer, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun (39) şehadet haberini, Bursa'daki anne ve babasına ulaştırdı.

Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Fatma Uslu ile babası Ahmet Uslu'nun evine gelen Garnizon Komutanı Albay İbrahim Fevzi Büğdüz, Yenişehir Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, aileye taziye dileklerini iletti. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehit Uslu'nun eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

.png KAYSERİ'YE ACI HABER ULAŞTI Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in (38) şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, İlgen'in Sakarya Mahallesinde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü'ye şehadet haberini verdi. Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik etti. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu. pic.twitter.com/FmJM9Shmzs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2025 GEÇEN YIL EVLENMİŞTİ Askeri yetkililer Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın (27), Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta yaşayan babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi. Haberin ardından Mercan'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı, Odunpazarı Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Eve gelen ailenin yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti. Şehit Mercan'ın geçen yıl evlendiği ve üç kardeşinin olduğu öğrenildi. ŞEHİT BABASI: VATAN SAĞ OLSUN Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:

"Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun." ŞEHİDİN BABASI EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca şehadet haberi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. 8 Kasım Mahallesi'nde yaşayan baba Nedim ve anne Nurdan Karaca'ya şehadet haberi yetkililerce verildi. Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ile Belediye Başkanı Murat Gerenli, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti. Şehidin babası Nedim Karaca'nın emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi. EŞİ İKİNCİ ÇOCUĞUNA HAMİLEYDİ Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un acı haberi Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı. Eve Türk bayrağı asılırken, mahallede büyük üzüntü yaşandı. Şehidin anne ve babasının, Kayseri'de yaşayan şehidin hamile eşinin yanında oldukları öğrenildi. Şehadet haberi ise Samsun'da bulunan 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a verildi. Şehit Emre Altıok'un bir çocuğu olduğu, eşinin ikinci çocuklarına doğum hazırlığında bulunduğu öğrenildi.

BİLECİK'E ACI HABER ULAŞTI Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) şehadet haberi, Bilecik'teki ailesine ulaştırıldı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı ile diğer ilgililer, şehadet haberini Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden baba Ali Ongan ve anne Hatice Ongan'a, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Valilik binası ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Ongan'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptığı ve bir kız kardeşi olduğu öğrenildi. EVİN BÜYÜK OĞLUYDU Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) şehadet haberi, Çorum'daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Yaydiğin köyündeki baba evini ziyaret eden yetkililer, baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşi Bülent İbbiği'ne şehadet haberini vererek, taziye dileklerini iletti. Ailenin evinin girişine Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırı kuruldu. Yakınları, taziye için şehit evinde toplandı. Şehit İbbiği'nin, 2 çocuklu ailenin büyük oğlu olduğu ve Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı. Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın eşi Fatma Özcan'a evinde şehadet haberini verdi. Şehidin Mevlana Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. EVLİ VE 2 EVLAT SAHİBİYDİ Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Şehit Kaplan'ın Cumara Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Amasya Valisi Önder Bakan, 15'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve diğer yetkililer, şehit ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Ekinanbarı Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a şehadet haberini verdi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şehidin baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. OĞLUYLA DÜN TELEFONDA KONUŞMUŞ Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Kırkkepenekli Mahallesi'nde yaşayan baba Ünal ve anne Zülbiye Aykut'a, şehadet haberi yetkililerce verildi. Ailenin yaşadığı evin önündeki sokağa Türk bayrağı asıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti. Baba Ünal, oğluyla dün telefonla görüştüğünü ve oğlunun göreve gideceğini kendisine söylediğini ifade etti. KONYA'YA ACI HABER VERİLDİ Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun (25) şehadet haberi, Konya'daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Dumlupınar Mahallesi Olcay Sokak'taki baba evine gelen askeri yetkililer, baba İbrahim ve anne Fadimeana Kuyucu'ya şehadet haberini ileterek, başsağlığı diledi.

Evli olduğu ve Amasya'da görev yaptığı öğrenilen şehit Kuyucu'nun baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Haberin duyulmasıyla Kuyucu ailesinin akrabaları ve komşuları da taziye için eve geldi. AMASYA'YA ACI HABER ULAŞTI Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Şehit Sayın'ın Karesi ilçesine bağlı Kuva-i Milliye Mahallesi'nde yaşayan annesi Keziban ve babası Adem Sayın'a acı haberi veren yetkililer, taziye dileklerini iletti. Daha sonra şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Sayın'ın eşi Zeliha Sayın'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunduğu öğrenildi. SAKARYA'YA ACI HABER GELDİ Hava Başçavuş Akın Karakuş'un şehadet haberi Sakarya'daki baba ocağına ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan sınırında düştü. Merzifon'da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, şehit oldu. Anne ve babasının Gümüşhane'de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken Sakarya'nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak'taki yakınlarına bilgi verildi. Haber verilmesi üzerine şehidin ağabeyi ve eniştesi Amasya Merzifon'a doğru yola çıktı. Şehidin evine sevenleri ve yakınları akın ederken Türk bayrağı asıldı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin şehadet haberi, Ankara'daki ailesinin evine ulaştı. Mamak ilçesindeki babaevine taziye çadırı kuruldu. Eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Dolapci'nın yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Dolapci'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. İZMİR'E YÜREK YAKAN HABER GELDİ Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin şehadet haberi İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babaevine ulaştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Ailenin cenazeyi teslim almak için yola çıktığı öğrenildi. Şehidin Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor. EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI Niğdeli Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın acı haberi ailesine verildi. Şehidin Selçuk Mahallesi Deniz Sokak’taki babaevine ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin, defin bilgilerinin ilerleyen saatlerde açıklanacağı belirtildi. KAHREDEN TESADÜF Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın şehadet haberinin ateşi Bursa'nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesindeki baba ocağına düştü. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, köyde büyük bir hüzün hakim oldu.