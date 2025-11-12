Türkiye, kış mevsiminin soğuk rüzgarlarını artık batı bölgelerde de hissediyor. Ukrayna-Romanya üzerinden inen soğuk hava ile İstanbul dahil tüm Marmara, Karadeniz ve Anadolu genelinde sıcaklıklar düştü. Gündüz değerleri 13-17°C aralığına geriledi.

Kar yağışı beklenen bölgeler

DOĞU ANADOLU’DA KAR BEKLENİYOR (14-15 KASIM)

Hafta sonu asıl soğuklar Anadolu’da etkili olacak. Son tahminlere göre 14-15 Kasım’da doğunun büyük merkezlerinde kar havası bekleniyor. Cuma ve cumartesi Sivas, Erzincan, Malatya, Erzurum ve çevresinde kar yağışı görülecek ve yerde örtü oluşturacak. Kayseri ve Kahramanmaraş’ın yükseklerinde de cuma akşamından itibaren kar ihtimali var.

REKLAM

KARADENİZ YAYLALARINDA BEYAZ ÖRTÜ OLASI

Doğu Karadeniz yaylaları için de kar sinyali var. Artvin, Rize ve Ardahan’ın yüksekleri hafta sonu beyaza bürünebilir.

GÜNEY VE KUZEY RÜZGARLARI YAĞIŞI DESTEKLİYOR

Kuzeybatıdan inen soğukla birlikte güney bölgeler Suriye üzerinden rüzgar alıyor. Bu hava karışımı, Anadolu genelinde bereketli yağmurlar ve yükseklerde karla sonuçlanacak bir hafta sonuna işaret ediyor.

ANKARA VE İÇ ANADOLU’DA SERT SOĞUK, YAĞIŞ YOK Başkentte kar beklenmiyor ancak ciddi soğuma var. Ankara’da hafta sonu gündüz 8°C, gece -1°C’ye kadar düşecek. Konya ve çevresinde de benzer düşüşler bekleniyor. Ankara baraj dolulukları %5’in altında; önümüzdeki 7 günde yağmur beklenmiyor. Cuma-cumartesi soğuk bir başlangıcın ardından pazar gününden itibaren İç Anadolu’da sıcaklıklar yaklaşık 5°C artacak. İSTANBUL’DA YAĞMURLAR BARAJLARI NEFESLENDİRDİ; HAFTA SONU GÜNEŞLİ İstanbul’da son iki günde 15-40 mm yağmur kaydedildi. Bu yağışlar barajları bir anda doldurmaya yetmese de gerileme trendini durdurdu. 12 Kasım 2025 itibarıyla ortalama doluluk %21,5. Su tasarrufu uyarısı sürüyor. Kentte hava önümüzdeki iki gün parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli; hafta sonu (15-16 Kasım) Marmara genelinde olduğu gibi güneşli geçecek. MARMARA’DA GÜNEŞLİ SERİ, SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR Bursa, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde güneşli günler başlıyor. Bu merkezlerde gelecek 7 günün büyük kısmı güneşli olabilir. Sıcaklıklar 14°C’lerden hafta sonu 20°C’ye yükseliyor.