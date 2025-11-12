Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Dün çok acı bir haber aldık. Askeri kargo uçağımız Azerbaycan'dan ülkemize gelmek için havalandıktan kısa bir süre sonra maalesef Gürcistan'da düştü.

"20 VATAN EVLADINI ŞEHİT VERDİK"

20 vatan evladını şehit verdik. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cenabı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Ancak şunu biliyoruz. Vatanı için milleti için devleti için canını vermek fedakarlıkların en büyüğüdür. Şehit olan kahramanlarımız peygamberlikten sonra en yüksek olan makama ulaşmışlardır.

"ELİM OLAYI TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRIYORUZ"

Olayın haberini alır almaz Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlarımız muhataplarıyla temas kurdular. İHA'larımızı hemen harekete geçirdik. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son şehidimizin naaşını arama çalışmalarınız sürüyor. Elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Milletimiz sosyal medyada böyle bir hadiseyi istismar edip alçalanlara karşı prim vermemeli. Milletimizden manipülasyonlara karşı uyanık olmalarını rica ediyorum.

"PARTİMİZE ÇOK BÜYÜK TUZAKLAR KURULDU" İktidardaki 23 yılın her anını hep hizmetlerle eserlerle yatırımlarla geçirdik. Milletimizin hayır dualarına mazhar olduk. Hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesine girmedik. Nice saldırıyla karşılaştık. Sınır tanımadılar. Ellerindeki her imkanı bize karşı kullanmaktan asla çekinmediler. Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa biz de 23 sene boyunca taşlandık. Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini engellemek amacıyla partimize çok büyük tuzaklar kuruldu. Milletimiz oynanan oyunları gördü ve desteğini, hayır duasını bizlerden esirgemedi. "İMTİYAZLILARIN SALTANATINA SON VERDİK" Millete 'bidon kafalı' diyen 'göbeğini kaşıyan' diyen zihniyet, yenile yenile Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi. İmtiyazlıların saltanatına son verdik. Bunu birlikte başardık. Bu değişime birlikte imza attık. Ana muhalefet partisi dahil rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor, bizi takip ederek politikalarını belirliyor. ÖZEL'E TEPKİ: TÜRK SİYASETİNİN EN AĞZI BOZUK FİGÜRLERİNDEN BİRİ Siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var. Bunların en başında da CHP'nin genel başkanı geliyor. Yeni genel başkanın Türk siyasetinin en ağzı bozuk figürlerden biri olduğu görülüyor. Biz kendimize ve milletimize saygımızdan dolayı elbette bunların seviyesine inmedik.