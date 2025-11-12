Emlak vergisine düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak vergisi konusunda düzenleme yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Emlak vergilerindeki artış meselesi ile ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerinin yönettiği illerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Ucuzlatacağız dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarındaki gibi burada da verdikleri sözlerin tersine hareket ediyorlar. Bu artışlara sessiz kalmayacağız. İlgili arkadaşlarımız bir araya geldi, haklı talepleri karşılayacak formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimize sunacağız."