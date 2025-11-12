Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Ankara'da Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı karşılamak için konutun önüne çıktığında kurmaylarıyla bir süre sohbet etti.

Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşıp basın mensuplarına poz verdikten sonra konuta geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme, saat 18.30'da başladı.

Basına kapalı ziyaret, yaklaşık 40 dakika sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

ÖMER ÇELİK: DÜZENLİ GÖRÜŞÜYORLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Siz salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar. Programlarına bağlı olarak görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

