Gürcistan'da Türkiye'ye ait askeri uçak düştü: Acı haberler şehit ailelerine verildi
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan acı haberler, şehit ailelerine askeri yetkililerce verildi. Şehit askerlerin evlerine Türk bayrakları asıldı
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi askeri yetkililerce ailesine ulaştırıldı.
Şehidin Büyükçekmece'de bulunan evine gelen askeri yetkililere tedbir amaçlı sağlık görevlileri de eşlik etti.
Haberi alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı.
Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.
KIRKLARELİ'NE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın şehadet haberi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
8 Kasım Mahallesi'nde yaşayan baba Nedim ve anne Nurdan Karaca'ya şehadet haberi yetkililerce verildi.
Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.
Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ile Belediye Başkanı Murat Gerenli, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.
Şehidin babası Nedim Karaca'nın emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi.
KARABÜK'E ACI HABER ULAŞTI
Düşen askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi, Karabük'teki ailesine ulaştırıldı.
Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın annesi Şaziye ve babası Mehmet Özcan'a hastanede şehadet haberini verdi.
Haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Şirinevler Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.
Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
TEKİRDAĞ'DA ŞEHİT ACISI
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Kırkkepenekli Mahallesi'nde yaşayan baba Ünal ve anne Zülbiye Aykut'a, şehadet haberi yetkililerce verildi.
Ailenin yaşadığı evin önündeki sokağa Türk bayrağı asıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.
Baba Ünal, oğluyla dün telefonla görüştüğünü ve oğlunun göreve gideceğini kendisine söylediğini ifade etti.
KAYSERİ'YE ŞEHADET HABERİ ULAŞTIRILDI
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, 38 yaşındaki İlgen'in Sakarya Mahallesi'nde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü'ye şehadet haberini verdi.
Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik etti.
Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.
Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.
ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, 27 yaşındaki Mercan'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta yaşayan babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.
Haberin ardından Mercan'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı, Odunpazarı Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Eve gelen ailenin yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.
Şehit Mercan'ın geçen yıl evlendiği ve üç kardeşinin olduğu öğrenildi.