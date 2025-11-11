Habertürk
Habertürk
        Ahmet Özer için tahliye kararı

        Ahmet Özer için tahliye kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianame gönderildiği İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşma tarihi 27 Ocak 2026 tarihine verildi. Mahkeme ayrıca, sanıklar Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok, Yaşar Özkan'ın tahliyesine karar verdi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan davada tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, mahkemenin verdiği tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.

        Giriş: 11.11.2025 - 18:39 Güncelleme: 12.11.2025 - 01:55
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma 20 Ekim’de tamamlanmış ve aralarında Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan, Ceyhan’ın görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanlarının bulunduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

        KABUL EDİLDİ

        İddianameyi kabul eden İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma gününü 27 Ocak 2026 tarihine verdi. Duruşma, Silivri’deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları’ndaki duruşma salonlarında 20 Şubat 2026 tarihine kadar görülecek. Mahkeme ayrıca, sanıklar Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok, Yaşar Özkan’ın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen bu sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Tahliye gerekçesinde, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususlarının dikkate alındığı belirtildi.

        CEZAEVİNDEN ÇIKTI

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan davada tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, mahkemenin verdiği tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.

        Özer'in ailesi ve yakınları ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, parti yöneticileri ve partililer, Özer'i karşılamak üzere Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde toplandı.

        Mahkemenin verdiği kararın cezaevine ulaşmasının ardından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Özer, kendisini bekleyenler ve yakınlarıyla görüştü.

        Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 yıl 10 gün sonra dışarıda olduğunu söyledi.

        Dünyanın en güzel şeyinin özgürlük olduğunu belirten Özer, özgürlüğünün sevincini tam olarak yaşayamadığını, yüreğinin yarısını içeride bıraktığını ifade etti.

        Özer, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, belediyelerin üst düzey bürokratları ve diğer dostlarının içeride olduğunu dile getirdi.

        Bugün İBB'yle ilgili iddianamenin yayınlanmasıyla birlikte ortaya üzücü bir tablo çıktığını savunan Özer, "Ülkemizin içinden geçtiği süreçte hukuka, demokrasiye, hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurul ve kurallarıyla işlemesine büyük ihtiyacımız var. Tahliyemin, aynı zamanda seçilmiş belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanabileceği bir ortamın da ilk göstergesi olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Özer, bir barış sürecinin içinden geçildiğine işaret ederek, "Benim en büyük üzüntülerimden biri, dışarda olup bu sürece yeterince katkı veremediğimdendi. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. Sayın Feti Yıldız'ın hem hukuk güvenliği hem hukuka duyulan güvenin daha da artması için yapmış olduğu hukuki açıklamalar da içerdeki insanlar için özellikle önemli derecede büyük bir rol oynadığını belirtmek istiyorum. Bunların aynı zamanda pratikte işlevsel olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Esenyurt'ta 7 ay boyunca son sürat çalışırken bu operasyonla önlerinin kesilmesinin kendisini ilçeye hizmet etmekten alıkoyduğunu savunan Özer, "Ben içerdeyken ya da savunmaya yaparken aynı zamanda bunları Esenyurt halkı, seçmeni adına yaptım. Hem seçilenin, hem seçenin iradesinin demokratik kurallar içerisinde, bundan sonra gasp edilmeyeceği, tecelli edeceği günlere doğru gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        83 SUÇ EYLEMİNDEN SORUMLU TUTULDU

        İddianamede suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş’ın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin ifasına fesat karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Rüşvet verme”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Aktaş iddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutuldu.

        AVCILAR, ESENYURT, SEYHAN, CEYHAN, ADANA VE ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLARI

        İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya’nın, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Rüşvet alma” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “İhaleye fesat karıştırma” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ise “Rüşvet alma” suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

        RIZA AKPOLAT’IN 415 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, “Suç örgütüne üye olma”, “İhaleye fesat karıştırma”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Rüşvet alma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Haksız mal edinme” suçlarından toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapsi istendi.

