Ahmet Özer için tahliye kararı

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma 20 Ekim’de tamamlanmış ve aralarında Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan, Ceyhan’ın görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanlarının bulunduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianameyi kabul eden İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma gününü 27 Ocak 2026 tarihine verdi. Duruşma, Silivri’deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları’ndaki duruşma salonlarında 20 Şubat 2026 tarihine kadar görülecek. Mahkeme ayrıca, sanıklar Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok, Yaşar Özkan’ın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen bu sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Tahliye gerekçesinde, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususlarının dikkate alındığı belirtildi.

Özer, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, belediyelerin üst düzey bürokratları ve diğer dostlarının içeride olduğunu dile getirdi.

Bugün İBB'yle ilgili iddianamenin yayınlanmasıyla birlikte ortaya üzücü bir tablo çıktığını savunan Özer, "Ülkemizin içinden geçtiği süreçte hukuka, demokrasiye, hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurul ve kurallarıyla işlemesine büyük ihtiyacımız var. Tahliyemin, aynı zamanda seçilmiş belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanabileceği bir ortamın da ilk göstergesi olmasını diliyorum." diye konuştu.

Özer, bir barış sürecinin içinden geçildiğine işaret ederek, "Benim en büyük üzüntülerimden biri, dışarda olup bu sürece yeterince katkı veremediğimdendi. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. Sayın Feti Yıldız'ın hem hukuk güvenliği hem hukuka duyulan güvenin daha da artması için yapmış olduğu hukuki açıklamalar da içerdeki insanlar için özellikle önemli derecede büyük bir rol oynadığını belirtmek istiyorum. Bunların aynı zamanda pratikte işlevsel olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.