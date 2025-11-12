Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü

Kulp-Muş karayolunda, Kulp ilçesinin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden viyadükte beton dökülmesi sırasında iskele çöktü.

Kazada 3 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile yaralanan işçilerden birini tedavi gördüğü Diyarbakır Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

Kazada yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan 1 işçi daha müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​ AA'nın haberine göre; olayda can kaybı 4'e yükselirken, yaralı diğer işçinin tedavisine devam ediliyor.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Hayatını kaybeden işçiler Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45), Salih Lale (52) ve Mehmet Şirin Yalçıner'in (50) cenazesi otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirilen Dere, Lale ve Yalçıner'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Anuştekin'in cenazesinin ise merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapılan viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Bakan Tunç, şunları kaydetti: "Yaşanan üzücü olay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme' suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayın nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak aralarında inşaat mühendisi, makine mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."