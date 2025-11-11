Ünlüler: Milletimizin başı sağ olsun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Bakanlık, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu. Olayın ardından birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Tarkan: Askeri kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Rabia Soytürk: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum.

Ümit Erdim: Azerbaycan'dan kalkış yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askerî kargo uçağının Gürcistan sınır bölgesinde kaza yapması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Ceren Benderlioğlu: Başımız sağ olsun. Yavuz Bingöl: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Ezgi Şenler Bahar Şahin: Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Celil Nalçakan: Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mustafa Ceceli: Azerbaycan'dan ülkemize doğru ilerlerken Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağımızda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim. Başımız sağ olsun, Türkiye’m. Ebru Gündeş: Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Ceyda Ateş: Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Yılmaz Erdoğan: Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askerî kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Nebahat Çehre: Milletimizin başı sağ olsun. BKM: Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askerî kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ajda Pekkan: Askerî kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Derin bir üzüntü içindeyim, milletimizin başı sağ olsun. Çağla Şıkel: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 askerî kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Manifest: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yasemin Sakallıoğlu: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum.

Hande Yener: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yalın: TSK C-130 askeri uçağımızın Gürcistan'da geçirdiği kazayı büyük üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Emre Altuğ: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hülya Koçyiğiy: Bugün yüreklerimiz bir kez daha yandı... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan tüm evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun. İbrahim Tatlıses: Gürcistan hava sahasında askerî kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Muazzez Ersoy: Askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Soner Sarıkabadayı: Şehidimiz var. Başımız sağ olsun. Berfu Yenenler: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. İbrahim Büyükak: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum. Edis: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın düşmesi sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim. Derya Uluğ: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hakan Altuğ: Düşen kargo uçağımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Şükran Ovalı: Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askerî kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Melek Mosso: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Berkay Şahin: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın düşmesi sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim. Merve Özbey: Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun. Zeynep Bastık: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek için hazırlanan askeri kargo uçağımızın düşmesi sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.

Bengü: Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun. Demet Akbağ: Askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Eser Yenenler: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Hayrettin: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Elim olay neticesinde şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Aytaç Şaşmaz: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Ecem Erkek: Başımız sağ olsun. Engin Öztürk: Başımız sağ olsun. Hadise: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Mabel Matiz: Şehit olan tüm askerlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Sıla Gençoğlu: Askeri uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Pınar Deniz: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Aras Bulut İynemli: Başımız sağ olsun. Burcu Binici: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Şükran Ovalı: Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Bülent Şakrak: Milli Savunma Bakanlığı’na ait kargo uçağımızın Gürcistan’da düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz. Ege Kökenli: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Selahattin Paşalı: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Duygu Sarışın: Başımız sağ olsun. Birce Akalay: Azerbaycan’dan dönüş yolunda yaşanan askeri kargo uçağı kazasında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Nükhet Duru: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Gonca Vuslateri: Milletimizin başı sağ olsun. Bergüzar Korel: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Amine Gülşe: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Kerem Alışık: Uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Murat Dalkılıç: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Ezgi Mola: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Melis Sezen: Başımız sağ olsun. Barış Falay: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Selçuk Yöntem: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Erol Evgin: Çok üzgünüm... Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Ediz Hun: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.