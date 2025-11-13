Galatasaray'da kiralanan oyuncularda son durum ne?
Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunun çoğunluğunu korurken, gelecek planlarında yer almayan veya gelişmesi gereken oyuncularını da kiralık olarak gönderdi. Peki sarı-kırmızılılardan sezonu başka takımlarda geçirmek için ayrılan futbolcular ne yaptı? İşte tüm ayrıntılar...
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, gelecek planları arasında yer almayan futbolcuları da kiralık olarak gönderdi.
Peki bu futbolcular şu ana kadar gittikleri takımlarında ne yaptı? İşte sarı-kırmızılıların kiraladığı oyuncuların performansları...
BERAT LUŞ
Galatasaray altyapısından yetişen ve sezon başında Esenler Erokspor'a kiralanan Berat Luş, fazla forma giyememesine karşın adından söz ettirdi.
18 yaşındaki kanat oyuncusu takımı adına, 13 maçta 5 gol - 2 asistlik katkı sağladı ve 650 dakika sahada kaldı.
ELIAS JELERT
Championship temsilcisi Southampton'a kiralanan Elias Jelert, forma şansı bulmakta zorlanan isimler arasında...
Danimarkalı sağ bek 4 maçta forma giyerken sadece 169 dakika sahada kaldı. İngiliz ekibinin 8.5 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor.
NICOLO ZANIOLO
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, burada 14 maça çıktı ve 677 dakikada 4 gol - 1 asistlik katkı sağladı.
Çizme temsilcisinin İtalyan yıldızı 10 milyon Euro'ya veya 5 milyon Euro + gelecek satıştan %50 payla satın alma opsiyonu bulunuyor.
CARLOS CUESTA
Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta, yeni takımına çok iyi başlamasına rağmen sakatlıklardan dolayı bazı maçları kaçırdı.
Kolombiyalı stoper, 10 maçta 823 dakika süre alırken, 1 gollük katkı sağladı. Brezilya temsilcisinin 26 yaşındaki stoperi 5.75 milyon Euro'ya satın alma hakkı var.
VICTOR NELSSON
Daha fazla forma giymek için Galatasaray'la yol ayrımına giden Victor Nelsson, Hellas Verona'da takımın vazgeçilmezi oldu.
Ligde 11 maçın tamamında 990 dakika sahada kalarak istikrarı sağlayan Danimarkalı stoperin, 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.