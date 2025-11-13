Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!

ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından hükümetin açılışıyla Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıkardı.

Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Demokrat isimler, Başkan Trump'ın Epstein'la olan bağlarına ve reşit olmayan kızların istismarıyla ilgili olarak neler bildiğine ilişkin e-postaları yayımladı. Bunun ardından yeni bir Demokrat üyenin yemin etmesiyle, Kongre'de daha fazla bilginin kamuoyuna açıklanması yönünde yeni bir tartışma alevlendi.

Demokratlar, Epstein ile yazar Michael Wolff ve şu anda Epstein'a yardım etmekten 20 yıl hapis alan Ghislaine Maxwell arasındaki mesajlaşmaları yayımladı. 2019 tarihli bir e-postada, hüküm giymiş bir cinsel suçlu olan Epstein, Wolff’a Trump'ın "kızlardan haberi vardı" diye yazdı; ancak bu ifadenin tam olarak ne anlama geldiği belirsiz.

REKLAM

Yine 2019 tarihli bir başka e-postada Epstein, Trump'ın "evime birçok kez geldi" ve "asla masaj yaptırmadı" yazdı. Bu e-posta, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bir kongre komitesi tarafından yayımlanan belgelerin arasında yer aldı.

Trump, Epstein'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğundan haberdar olduğunu sürekli ve sert biçimde reddetti. Trump, 2019’da Manhattan’daki bir hapishane hücresinde intihar eden Epstein’la bir dönem arkadaş olduklarını ancak daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti. "DEMOKRATLAR GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR" Trump Demokratları, söz konusu e-postaları yayımlayarak 43 gün süren hükümet kapanmasını gündemden saptırmaya çalışmakla suçladı. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Demokratlar, Jeffrey Epstein düzmecesini yeniden gündeme getirmeye çalışıyor. Çünkü Demokratlar, hükümetin kapatılması konusundaki kötü performanslarından ve daha birçok konudaki kötü sicillerinden dikkatleri başka yöne çekmek için her şeyi yaparlar" dedi. REKLAM BEYAZ SARAY: TRUMP HİÇBİR YANLIŞ YAPMADI Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yayımlanan e-postalardaki mağdurun adının sansürlenmesinin nedeninin, Nisan ayında intihar eden Virginia Giuffre olması olduğunu söyledi. Giuffre, ölümünden sonra yayımlanan anılarında Trump’tan "dostane biri" olarak bahsetmiş, ancak herhangi bir suistimalle suçlamamıştı. Leavitt, "Bu e-postalar hiçbir şey kanıtlamıyor; yalnızca Başkan Trump'ın hiçbir yanlış yapmadığını gösteriyor" dedi.