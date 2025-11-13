Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump-Epstein bağı yeniden gündemde! | Dış Haberler

        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!

        Demokratların paylaştığı yeni e-postalar, ABD Başkanı Trump'ın, hayatını kaybeden cinsel suçlu Epstein'ın faaliyetlerinden haberdar olduğunu öne sürüyor. Belgeler arasında, Epstein'ın "Elbette (Trump) kızlardan haberdardı" ifadelerini kullandığı bir e-postanın yer aldığı iddia edildi. Trump ise kendisi hakkında iddiaları reddederek, "Demokratlar, hükümetin kapatılması konusundaki kötü performanslarından ve daha birçok konudaki kötü sicillerinden dikkatleri başka yöne çekmek için her şeyi yaparlar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 13.11.2025 - 07:50 Güncelleme: 13.11.2025 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından hükümetin açılışıyla Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıkardı.

        Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Demokrat isimler, Başkan Trump'ın Epstein'la olan bağlarına ve reşit olmayan kızların istismarıyla ilgili olarak neler bildiğine ilişkin e-postaları yayımladı. Bunun ardından yeni bir Demokrat üyenin yemin etmesiyle, Kongre'de daha fazla bilginin kamuoyuna açıklanması yönünde yeni bir tartışma alevlendi.

        Demokratlar, Epstein ile yazar Michael Wolff ve şu anda Epstein'a yardım etmekten 20 yıl hapis alan Ghislaine Maxwell arasındaki mesajlaşmaları yayımladı. 2019 tarihli bir e-postada, hüküm giymiş bir cinsel suçlu olan Epstein, Wolff’a Trump'ın "kızlardan haberi vardı" diye yazdı; ancak bu ifadenin tam olarak ne anlama geldiği belirsiz.

        REKLAM

        Yine 2019 tarihli bir başka e-postada Epstein, Trump'ın "evime birçok kez geldi" ve "asla masaj yaptırmadı" yazdı. Bu e-posta, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bir kongre komitesi tarafından yayımlanan belgelerin arasında yer aldı.

        Trump, Epstein'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğundan haberdar olduğunu sürekli ve sert biçimde reddetti. Trump, 2019’da Manhattan’daki bir hapishane hücresinde intihar eden Epstein’la bir dönem arkadaş olduklarını ancak daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.

        "DEMOKRATLAR GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

        Trump Demokratları, söz konusu e-postaları yayımlayarak 43 gün süren hükümet kapanmasını gündemden saptırmaya çalışmakla suçladı.

        Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Demokratlar, Jeffrey Epstein düzmecesini yeniden gündeme getirmeye çalışıyor. Çünkü Demokratlar, hükümetin kapatılması konusundaki kötü performanslarından ve daha birçok konudaki kötü sicillerinden dikkatleri başka yöne çekmek için her şeyi yaparlar" dedi.

        REKLAM

        BEYAZ SARAY: TRUMP HİÇBİR YANLIŞ YAPMADI

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yayımlanan e-postalardaki mağdurun adının sansürlenmesinin nedeninin, Nisan ayında intihar eden Virginia Giuffre olması olduğunu söyledi. Giuffre, ölümünden sonra yayımlanan anılarında Trump’tan "dostane biri" olarak bahsetmiş, ancak herhangi bir suistimalle suçlamamıştı.

        Leavitt, "Bu e-postalar hiçbir şey kanıtlamıyor; yalnızca Başkan Trump'ın hiçbir yanlış yapmadığını gösteriyor" dedi.

        Ekim ayında yapılan Reuters/Ipsos anketine göre, Cumhuriyetçilerin yalnızca yüzde 40'ı Trump'ın Epstein dosyalarını ele alış biçimini onaylarken, Beyaz Saray'daki genel performansını onaylayanların oranı yüzde 90 civarındaydı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Kahreden tesadüf
        Kahreden tesadüf
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!