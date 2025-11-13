Habertürk
        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: Sosyal medyada yaş sınırı düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: Sosyal medyada yaş sınırı düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla, zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Öte yandan, sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesi üzerinde de titizlikle çalışıyoruz. 'Çocuk İçin Dost Uygulamalar' (DUY) ihbar platformuyla, çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 08:01 Güncelleme: 13.11.2025 - 08:02
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığının her haneye ulaşan bir hizmet sorumluluğu taşıdığını, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve sosyal yardımlardan yararlanan tüm vatandaşlara geniş bir hizmet alanında faaliyet yürüttüklerini söyledi.

        Çocukların dijital dünyanın sunduğu güvenli imkanlardan yararlanabilmesi için koruyucu çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Göktaş şöyle konuştu:

        "Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla, zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Öte yandan, sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesi üzerinde de titizlikle çalışıyoruz. Çocuk İçin Dost Uygulamalar, yani DUY ihbar platformuyla, çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle çocukların dijital haklarının korunmasında ulusal ve uluslararası farkındalığa öncülük ediyoruz. Bugün, 81 ilimizde 46 bin 996 üyeye ulaşan Çocuk Hakları komitelerimizle, çocuklarımızın hak ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz."

