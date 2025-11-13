Habertürk
        ABD'de bir dönem sona erdi: Artık 1 cent basılmayacak

        ABD'de 230 yılı aşkın süredir dolaşımda olan en küçük madeni para 1 centin üretimi, ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları sebebiyle durduruldu

        Giriş: 13.11.2025 - 10:14 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:14
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD Darphanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre en düşük değerli para biriminin artık basılmayacağı bildirildi.

        Açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 centlik madeni paranın (penny) üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

        Darphanenin açıklamasında kararın alınmasında son 10 yılda sent başına düşen üretim maliyetinin 1,42 cent artarak 3,69 cente yükselmesinin etkili olduğu kaydedildi.

        ABD Darphanesinin 1792'de kurulmasının ardından basılan ilk madeni paralardan 1 cent, 230 yılı aşkın süredir dolaşımdaydı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

