Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
Adana'da, motokurye 36 yaşındaki Yasin Akın, ayrıldığı iş yerindeki arkadaşı 27 yaşındaki Ahmet Balçık ile telefonda küfürleşip, buluştuklarında da göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Saklandığı apartman dairesinde yakalanan Akın'ın, ifadesi ortaya çıktı
Adana'da kan donduran cinayet, 7 Kasım'da saat 22.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi.
TARTIŞIP KÜFÜRLEŞTİLER
Motokurye Yasin Akın (36), eski iş yerinden arkadaşı Ahmet Balçık (27) ile cep telefonuyla konuştukları sırada tartışıp, küfürleşti.
BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI
DHA'daki habere göre tartışmanın ardından buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Akın, arbede sırasında cebinden çıkardığı bıçakla Balçık'ı göğsünden yaralayıp kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Sesi duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Balçık, kurtarılamadı. Balçık, otopsinin ardından toprağa verildi.
KULLANDIĞI BIÇAKLA YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Apartman dairesine baskın yapan polis, Akın'ı olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.
"BİR ANDA GELİŞTİ, ÖLDÜRMEK İSTEMEMİŞTİM"
Şüphelinin adresinde bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen şüpheli Akın, ifadesinde, "Olay bir anda gelişti. Öldürmek istememiştim. Pişmanım" dedi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Akın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.