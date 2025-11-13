Adana'da kan donduran cinayet, 7 Kasım'da saat 22.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi.

TARTIŞIP KÜFÜRLEŞTİLER

Motokurye Yasin Akın (36), eski iş yerinden arkadaşı Ahmet Balçık (27) ile cep telefonuyla konuştukları sırada tartışıp, küfürleşti.

BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI

DHA'daki habere göre tartışmanın ardından buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Akın, arbede sırasında cebinden çıkardığı bıçakla Balçık'ı göğsünden yaralayıp kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Sesi duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Balçık, kurtarılamadı. Balçık, otopsinin ardından toprağa verildi.

KULLANDIĞI BIÇAKLA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Apartman dairesine baskın yapan polis, Akın'ı olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.

"BİR ANDA GELİŞTİ, ÖLDÜRMEK İSTEMEMİŞTİM"

Şüphelinin adresinde bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen şüpheli Akın, ifadesinde, "Olay bir anda gelişti. Öldürmek istememiştim. Pişmanım" dedi.