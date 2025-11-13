Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
Antalya'da, polis memuru 36 yaşındaki Muharrem Gıyar'ın tabancayla öldürdüğü eşi 31 yaşındaki Fatma Gıyar ile kızları 10 yaşındaki Meral Ebrar Gıyar ve 4 yaşındaki Merve Gıyar'ın cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Gıyar'ın emniyette ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi
Antalya'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi.Fatma Gıyar ve polis memuru eşi Muharrem Gıyar.
EŞİNİ VE KIZLARINI SİLAHLA VURDU
DHA'daki habere göre polis memuru Muharrem Gıyar (36), eşi Fatma Gıyar (31) ile çocukları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) tabancayla vurdu.
ANNE VE 2 ÇOCUĞU EVLERİNDE ÖLDÜ
Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI
Polis memuru Gıyar, meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Anne ile 2 kızının cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
CENAZELER ÇANKIRI'YA GÖTÜRÜLDÜ
İşlemlerin ardından anne ile 2 kızının cenazeleri, yakınları tarafından gözyaşları arasında alındı. Cenazeler defnedilmek üzere Çankırı'ya götürüldü.
SUSMA HAKKINI KULLANDI
Diğer yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemi tamamlanan polis memuru Muharrem Gıyar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gıyar'ın ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuru Muharrem Gıyar, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.