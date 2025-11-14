Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan ve içerisinde 20 personelin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan'da düşmüş, 20 askerimiz şehit olmuştu.

CENAZELER ANKARA'YA GETİRİLDİ

Gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarının ardından şehitlerimizin naaşları dün akşam, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A-400M uçağı ile Gürcistan'dan Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.

VATANDAŞLAR BAYRAKLARLA KARŞILADI

Daha sonra şehitlerimizin naaşları, cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Adli Tıp Kurumunun önüne kadar uzanan güzergahta trafik polisleri, konvoyu asker selamıyla karşıladı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplandı.

NAAŞLAR ADLİ TIP KURUMUNDAN AYRILDI

Şehit askerlerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme ve kimlik tespit işlemlerinin ardından Mürted Hava Üssü’nde düzenlenecek olan askeri tören alanına götürülmek üzere kurumdan çıkarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailelerine gönderdiği mesajda taziye dileklerini iletti.

MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE TÖREN Türk bayrağına sarılı cenazeler, resmi tören için Mürted Hava Üssü’nde yapılacak alana getirildi. Mürted Hava Komutanlığı Meydanı'nda, saat: 09.00'da başlayan askeri törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkânı, şehit aileleri, siyasiler ve TSK komutası katıldı. Törende önce şehitlerimizin özgeçmişleri ardındansa şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. 3 şehidimizin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verileceği bildirildi. 17 şehidimizin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. ŞEHİTLERİMİZE VEDA EDECEĞİMİZ KENTLER Şehit Hv. Plt. Yb. Gökhan Korkmaz İstanbul'da, Şehit Hv. Plt. Bnb. Serdar Uslu Bursa'da, Şehit Hv. Plt. Bnb. Nihat İlgen Kayseri'de, Şehit Hv. Plt. Ütğm. Cüneyt Kandemir Ankara'da, Şehit Hv. Plt. Ütğm. Emre Mercan Eskişehir'de Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Nuri Özcan Karabük'de, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Ümit İnce Ankara'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Burak Özkan Niğde'de, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Hamdi Armağan Kaplan Amasya'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Akın Karakuş Sakarya'da

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. İlker Aykut Tekirdağ'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Emrah Kuran Muğla'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Ramazan Yağız Bursa'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Emre Altıok Samsun'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. İlhan Ongan Bilecik'te Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Berkay Karaca Kırklareli'nde, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği Çorum'da, Şehit Hv. İkm. Asb. Kd. Çvş. Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da, Şehit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Cem Dolapci Ankara'da ve Şehit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Emre Sayın Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlanacak. ANKARA'DA 3 ŞEHİDE VEDA Şehit Hv. Plt. Ütğm. Cüneyt Kandemir, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Ümit İnce ve Şehit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Cem Dolapci için Ankara'da, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi ve son yolculuklarına uğurlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, siyasiler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Kandemir'in Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'nda, Şehit İnce'nin ve Şehit Dolapci'nin Cebeci Şehitliği'nde toprağa verileceği açıklandı. ŞEHİT EŞİ 9 AYLIK HAMİLEYDİ Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Şehidin 8 gün sonra doğum yapacak olan hamile eşi Seda Altıok, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Samsuna gelerek törene katıldı. Şehit eşini, ailesi teselli etti. Şehit Altınok için Samsun Mimar Sinan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı cenaze töreninin ardından şehit Altınok, Samsun Tekkeköy Ovabaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. ESKİŞEHİR ŞEHİDİNİ KUCAKLADI Şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan (27) için Eskişehir'de cenaze töreni gerçekleştirildi. Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mercan'ın, Eskişehir Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi. Geçen yıl evlendiği öğrenilen Şehit Mercan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. ÇORUM'DA YÜREKLER YANDI Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin naaşı, memleketi Çorum'a getirilerek baba ocağından helallik alındı.

Şehit İbbiği için Cuma namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde cenaze namazı kılındı. Şehit İbbiği'nin Çorum Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. KONYA'DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU Şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Şehit Kuyucu için Konya Şehitlik Namazgahı'nda, cenaze namazı kılındı. Şehit Kuyucu'nun Konya Mermez Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi. ŞEHİT EŞİNİN MONTUNU GİYDİ Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Kalem Kırdı Camii'nde, Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İlgen'in cenazesi törenle Kayseri Şehitliği'ne getirildi. Şehit İlgen'in naaşı, dualar eşliğinde defnedildi. Şehit İlgen'in annesi ve babası da Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Hava Pilot binbaşı Nihat İlgen'in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. KIRKLARELİ ŞEHİDİNE AĞLADI Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın cenazesi Kırklareli'nde getirildi. Şehit Karaca için Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehit Karaca'nın Lüleburgaz Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

MUĞLA'DA YÜREKLER YANDI Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi Muğla’nın Milas ilçesine getirildi. Şehit Kuran için Ekinanbarı Köyü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehit Kuran'ın burada Ekinanbarı Köy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. TEKİRDAĞ'DA ŞEHİDE SON GÖREV Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Mahalle girişinde toplanan vatandaşlar, konvoyu karşılayarak aileye destek oldu. Cenazenin baba ocağına getirilişi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Aile büyük bir üzüntü yaşarken, mahalle sakinleri de acıya ortak olmak için bir araya geldi. Şehidin naaşı, cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Kırkkepenekli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. KARABÜK ŞEHİDİNİ BAĞRINA BASTI Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, Ankara’daki törenin ardından uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi burada askeri tören ile karşılandı. Şehit Özcan'ın cenazesi kara yolu ile Karabük'teki baba ocağına getirildi. Şehit Özcan, baba ocağında dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet ve annesi Şaziye Özcan, gözyaşlarını tutamadı.