Dev kahve zinciri Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti

Baristaları temsil eden sendika, grevin 40'tan fazla şehirdeki yaklaşık 65 mağazayı etkileyeceğini ve şirketin adil bir yeni sözleşme sağlayamaması durumunda protestolarını 'tırmandırmaya hazır olduklarını' söyledi.

Grev, Starbucks müşterilerinin yılbaşı temalı bir içecek sipariş etmeleri halinde kırmızı, yeniden kullanılabilir bardaklar aldıkları yıllık bir kampanya olan 'Kırmızı Bardak Günü'ne denk geldi. Sendika ayrıca 17 şehirde mitingler düzenleyerek eylemi 'Kırmızı Bardak İsyanı' olarak adlandırdı.

Görsel: Associated Press

600'den fazla şubede 12.000'den fazla baristayı temsil eden Workers United, geçen Çarşamba günü grevi onayladı ve baristaların yüzde 92'si greve onay verdi. Sendika, yaptığı basın açıklamasında, Starbucks'ın daha iyi çalışma saatleri, daha yüksek ücret ve haksız çalışma uygulamasının çözülmesini talep eden baristalarına 'engeller' koyduğunu belirtti.

REKLAM

Grev yetkisinin verilmesinin ardından yapılan açıklamada Starbucks 'pazarlık konusundaki kararlılığının değişmediğini' belirterek, sendikalı baristaların 'geri dönmeye hazır olması' halinde her iki tarafın da sözleşmeye doğru hızla ilerleyebileceğine inandığını belirtti. Şirketin küresel iletişim direktörü Jaci Anderson, e-posta yoluyla gönderdiği açıklamada "Sendika pazarlık masasına geri dönmeye hazır olduğunda biz de konuşmaya hazırız, bu konuda zaten çok nettik" dedi.

Görsel: Associated Press "GREV GÜNÜ 65 MAĞAZA PERSONEL YETERSİZLİĞİNDEN KAPANDI" Öte yandan sendika, saat 14.00 itibarıyla işçilerin grevde olduğu yaklaşık 65 mağazanın neredeyse tamamının personel yetersizliği nedeniyle kapandığını bildirdi. Geçtiğimiz Aralık ayında, Starbucks'ın pazarlıklar sırasında önemli bir ücret artışı teklif etmemesi üzerine ülke genelindeki yüzlerce mağazada 5.000'den fazla barista greve gitmiş ve bu grev beş gün sürmüştü. Pazartesi günü, Vermont Senatörü Bernie Sanders ve New Jersey Senatörü Cory Booker'ın da aralarında bulunduğu 100'den fazla isim, Starbucks'ın CEO'su Brian Niccol'a mektup yazarak şirketin iş anlaşmazlıklarını çözmesi ve adil bir sözleşme için pazarlık yapması çağrısında bulunmuştu. 26 senatörün imzaladığı mektupta "Eylül 2024'te CEO olarak göreve başlamanızdan bu yana şirketin ciddi bir ekonomik öneri sunamadığı ve daha önce üzerinde anlaşılan ilerleme yolundan geri adım attığı yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz" denilmişti.