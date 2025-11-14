Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 2 çocuğun annesi Çiğdem Böcek de yaşamını yitirdi.

Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun hastaneye giriş görüntüleri de ortaya çıktı

AA'da yer alan habere göre Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal'ın (3) hayatını kaybetmesinin ardından anne Çiğdem Böcek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Servet Böcek'in ise entübe edildiği, yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, ailenin 11 Kasım'da Ortaköy'de yemek yedikleri belirlenen restoran da mühürlendi.

Öte yandan hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun yemek yedikleri midyeci ve kokoreççi ile lokumcu gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailenin yemek yediği mühürlenen restoranın midyecisi ve kokoreççisi ile lokumcuyu gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Adalet Bakanı Tunç da, "Ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır." açıklamasında bulundu.

RESTORANDAN NUMUNE ALINDI

İHA'nın haberine göre de Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen ve Beşiktaş Ortaköy'deki restoranda yemek yiyen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal, Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde rahatsızlandı. Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çocuklar Kadir ve Masal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anneden bugün acı haber gelirken, baba Servet Böcek'in de entübe edildiği öğrenildi. Beşiktaş Ortaköy’de yer alan bir seyyar satıcıdan midye ve restorandan yemek yedikleri öğrenilen ailenin zehirlenmelerinin nedeninin öğrenilmesi için hem otelde hem de ailenin gıda tükettiği yerlerde polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Belediyesi, restoranın mühürlendiğini belirterek, ailenin yemek için gittikleri restoran bu akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından Ortaköy Zabıta Amirliğince belediyenin ilgili birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlendi. Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerinden, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce numuneler alındığı, hijyen koşullarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı yönünde yazılı bir açıklama yapıldı. Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır" ifadelerine yer verdi.