Japonya Başbakanı Takaichi'nin açıklaması tepki çekti : 2 ila 4 saat uyuyorum

Ekim ayının sonunda Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak göreve gelen Sanae Takaichi, gecede sadece iki ila dört saat uyuyabildiğini söyledi.

Gözlerinin altındaki torbaları işaret eden Takaichi, milletvekillerine, Japonya'nın yoğun çalışma saatleriyle nasıl başa çıkacağı sorulduğunda, kendi siyasi kahramanı Demir Leydi Margaret Thatcher'ı örnek gösterdi ve onun da yaptığı gibi asgari düzeyde uykuyla hayatta kaldığını söyledi.

GECE 03.00'TE YARDIMCILARINI OFİSE ÇAĞIRMIŞTI

Takaichi, geçen hafta, altı saat sonra başlaması planlanan bütçe komitesi duruşmasına hazırlanmak üzere yardımcılarını sabaha karşı 03.00 sularında ofisine çağırdı, bu ülkede tepkiye sebep oldu.

Japonya'nın önde gelen sorunlardan biri olan aşırı çalışma konusunun ele alındığı bir yasama komitesi toplantısında kendi günlük rutini hakkında sorulan bir soruyu cevaplayan Takaichi, "Şu anda yaklaşık 2 saat uyuyorum, en fazla 4 saat. Bunun cildim için kötü olduğunu düşünüyorum" dedi.

Takaichi, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla fazla mesai üst sınırını uzatma konusundaki planlarla ilgili bir soruya verdiği cevapta ise çalışanların ve işverenlerin farklı ihtiyaçları olduğunu vurguladı.