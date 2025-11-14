14 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

* Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askere memleketlerinde veda edildi. Şehitler için sabah saatlerinde Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi

* ABD medyası: Trump, "Gazze'deki savaşın ardından" Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini bekliyor

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını, söz konusu şirkete TMSF kayyum olarak atandığını bildirdi

* A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5'inci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edecek

* Önceki gün trafik kazası geçiren Özgü Namal, yeni açıklamalarda bulundu. "Savcılığa ifademizi verdik" diyen Namal; "Tek hatırladığım şey kırmızı bir görüntü ve dumanlar. Onlar bize çok sert çarpınca araba tur attı" dedi